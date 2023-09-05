Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Украинцы "налетели" на Илону Гвоздеву за необычный наряд ее дочери arrow

Украинцы "налетели" на Илону Гвоздеву за необычный наряд ее дочери

5 сентября 2023 12:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Гвоздеву затравили за необычный наряд ее дочери – что говорят в сети
Украинская танцовщица Илона Гвоздева во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская танцовщица и педагог-хореограф Илона Гвоздева поделилась милыми семейными кадрами. Женщина показала, как она вместе со своим мужем отвела дочь в школу, и продемонстрировала, во что одет был ее ребенок на линейке.

Соответствующие фотографии Илона Гвоздева показала на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Публикация танцовщицы

Бывшая участница шоу "Танцы со звездами" показала, как она всей семьей отвела свою дочь на линейку. На ее странице можно увидеть фотографию с мужем и сыном.

Илона Гвоздева со своим мужем и сыном
Танцовщица Илона Гвоздева со своим мужем и сыном на линейке дочери. Фото: Instagram Илоны Гвоздевой

Также Илона показала свою дочь, которая стояла на линейке возле своей школы.

Дочь Илоны Гвоздевой
Дочь Илоны Гвоздевой на линейке. Фото: Instagram Илоны Гвоздевой

На фотографии дочь танцовщицы одета в светлую рубашку, кожаную юбку, черные лоферы и белые гетры. Также на ней можно заметить и пояс желтого цвета. Илона отметила, что ее дочь уже идет в третий класс.

Публикация Илоны Гвоздевой
Публикация Илоны Гвоздевой с линейки ее дочери. Фото: скриншот из Instagram

"Наш цветочек в добрый час. Уже третий класс, просто не верится, как летит время! Пусть тебя вдохновляет школа, и полученные знания придают крылья уверенности. Любим тебя", — написала под фотографиями Илона Гвоздева.

Комментарии подписчиков

В сети сразу же начали писать разные комментарии, где люди стали высказывать собственное мнение о фотографиях Илоны. Среди комментариев можно заметить как позитивные, так и негативные, где люди критиковали танцовщицу за одежду ребенка на первое сентября.

  • Мама и папа одеты празднично, девочка — на двойку! Одежда никудышная, как для первого сентября!
  • Наряды: я типа дочь известного хореографа, и мне можно проявлять себя, как хочу. Очень неуместный и не патриотический наряд!
  • Ребенка одели, как клоуна
  • Красотка маленькая. Мои поздравления! Легкого обучения и хороших оценок! Пусть все будет в радость!
  • Классные гольфы, круто выглядит малая, мама правильно воспитывает — не бояться осуждения окружающих. С праздником знаний, манюня
Комментарии со страницы Илоны Гвоздевой
Комментарии со страницы Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Илоны Гвоздевой
Комментарии со страницы Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Илоны Гвоздевой
Комментарии со страницы Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот из Instagram

Почему муж не на фронте

Украинский хореограф объяснила, почему ее любимый сейчас не входит в ряды ВСУ и не защищает страну на фронте. Илона отметила, что сейчас ее мужу не присылают повестку, но когда она придет, ее любимый пойдет защищать Украину на равных со всеми условиями.

"Мне постоянно пишут: "А что это ваш муж шашлыки жарит и строит, а кто-то в окопе стоит?". Ну нет повестки, когда она придет, то пойдет, как и все остальные, на одинаковых условиях", — объясняет Илона Гвоздева.

Напомним, мы писали о том, что украинская танцовщица Илона Гвоздева призналась, сколько она потратила на строительство своего нового дома.

Раньше мы рассказывали о том, что танцовщица Илона Гвоздева объяснила, почему ее муж сейчас не на фронте.

Также мы сообщали о том, что хореограф Илона Гвоздева показала эксклюзивные кадры своего венчания.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

None

"Шахеды" в Румынии, экстрадиция мужчин из Польши и переговоры в Сочи: что вы пропустили 4 сентября

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз