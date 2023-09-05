Гвоздеву затравили за необычный наряд ее дочери – что говорят в сети

Украинская танцовщица Илона Гвоздева во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская танцовщица и педагог-хореограф Илона Гвоздева поделилась милыми семейными кадрами. Женщина показала, как она вместе со своим мужем отвела дочь в школу, и продемонстрировала, во что одет был ее ребенок на линейке.

Соответствующие фотографии Илона Гвоздева показала на своей странице в Instagram.

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Публикация танцовщицы

Бывшая участница шоу "Танцы со звездами" показала, как она всей семьей отвела свою дочь на линейку. На ее странице можно увидеть фотографию с мужем и сыном.

Танцовщица Илона Гвоздева со своим мужем и сыном на линейке дочери. Фото: Instagram Илоны Гвоздевой

Также Илона показала свою дочь, которая стояла на линейке возле своей школы.

Дочь Илоны Гвоздевой на линейке. Фото: Instagram Илоны Гвоздевой

На фотографии дочь танцовщицы одета в светлую рубашку, кожаную юбку, черные лоферы и белые гетры. Также на ней можно заметить и пояс желтого цвета. Илона отметила, что ее дочь уже идет в третий класс.

Публикация Илоны Гвоздевой с линейки ее дочери. Фото: скриншот из Instagram

"Наш цветочек в добрый час. Уже третий класс, просто не верится, как летит время! Пусть тебя вдохновляет школа, и полученные знания придают крылья уверенности. Любим тебя", — написала под фотографиями Илона Гвоздева.

Комментарии подписчиков

В сети сразу же начали писать разные комментарии, где люди стали высказывать собственное мнение о фотографиях Илоны. Среди комментариев можно заметить как позитивные, так и негативные, где люди критиковали танцовщицу за одежду ребенка на первое сентября.

Мама и папа одеты празднично, девочка — на двойку! Одежда никудышная, как для первого сентября!

Наряды: я типа дочь известного хореографа, и мне можно проявлять себя, как хочу. Очень неуместный и не патриотический наряд!

Ребенка одели, как клоуна

Красотка маленькая. Мои поздравления! Легкого обучения и хороших оценок! Пусть все будет в радость!

Классные гольфы, круто выглядит малая, мама правильно воспитывает — не бояться осуждения окружающих. С праздником знаний, манюня

Комментарии со страницы Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот из Instagram

Почему муж не на фронте

Украинский хореограф объяснила, почему ее любимый сейчас не входит в ряды ВСУ и не защищает страну на фронте. Илона отметила, что сейчас ее мужу не присылают повестку, но когда она придет, ее любимый пойдет защищать Украину на равных со всеми условиями.

"Мне постоянно пишут: "А что это ваш муж шашлыки жарит и строит, а кто-то в окопе стоит?". Ну нет повестки, когда она придет, то пойдет, как и все остальные, на одинаковых условиях", — объясняет Илона Гвоздева.

Напомним, мы писали о том, что украинская танцовщица Илона Гвоздева призналась, сколько она потратила на строительство своего нового дома.

Раньше мы рассказывали о том, что танцовщица Илона Гвоздева объяснила, почему ее муж сейчас не на фронте.

Также мы сообщали о том, что хореограф Илона Гвоздева показала эксклюзивные кадры своего венчания.