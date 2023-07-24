Светлана Лобода станцевала под свою новую украинскую песню – публика недовольна

Украинская певица Светлана Лобода во время интервью Маше Ефросининой. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица и заслуженная артистка Украины Светлана Лобода поделилась новым видео со своей новой песней "SPOGADY". Популярная исполнительница показала, как танцует под новый трек, и получила много хейта за украинский язык.

Соответствующими кадрами Светлана Лобода поделилась на своей странице в Instagram.

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С начала полномасштабной войны Светлана Лобода все еще находилась в России, где долгое время жила и строила свою карьеру. Впрочем, недавно она вспомнила о родной стране и вернулась в нее. Более того, артистка начала писать украинские песни.

Так, одной из ее недавних украинских песен стала песня "SPOGADY", которую она активно продвигает на своей странице в социальной сети Instagram. Впрочем, далеко не все поклонники Светланы Лободы оценили ее внезапное написание украинских песен, поэтому ее постоянно хейтят.

В этот раз украинская исполнительница снова продвигает свою песню, показав танцы под нее. На видео Светлана Лобода показала себя в коротком платье черного цвета, в котором она танцевала под свою песню.

Но подписчики украинской артистки не смогли промолчать и начали высказываться о ее творчестве, оставляя большое количество комментариев под новыми кадрами.

Слушайте, если отбросить тему политики: понимаете ли вы, что она поет? Русский — мой родной язык, как, впрочем, и русский, но я не могу разобрать эту кашу в ее рту!

Боюсь спросить, в чем ее героизм и талант... Она — предательница, которая целый год молчала, пока погибали наши мужчины

Не верю, предательница, которая не понимает с 2014, что происходит

А я, когда стараюсь слушать.. сразу бросаются лепешки обколотые.. Зачем уродовать природу...

Комментарии со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Светлана Лобода показала себя в дерзком образе в новом клипе.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Светлана Лобода исполнила знаменитую песню Скрябина в Херсоне.

Также мы сообщали, что украинская исполнительница Светлана Лобода показала эмоциональное выступление в поддержку Украины.