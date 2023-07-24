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Українці назвали Світлану Лободу зрадницею: "Цілий рік мовчала"

24 липня 2023 11:43
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Світлана Лобода станцювала під свою нову українську пісню – публіка незадоволена
Українська співачка Світлана Лобода під час інтерв'ю Маші Єфросиніній. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська співачка та заслужена артистка України Світлана Лобода поділилася новим відео зі своєю новою піснею "SPOGADY". Популярна виконавиця показала, як вона танцює під новий трек, та отримала багато хейту за українську мову.

Відповідними кадрами Світлана Лобода поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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З початку повномасштабної війни Світлана Лобода все ще знаходилася в Росії, де вона довгий час жила та будувала свою кар’єру. Втім, нещодавно вона таки згадала про рідну країну та повернулася до неї. Більш того, артистка почала писати українські пісні.

Так, однією з її нещодавніх українських пісень стала пісня "SPOGADY", яку вона активно просуває на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Втім, далеко не всі шанувальники Світлани Лободи оцінили її раптове написання українських пісень, тому постійно її хейтять.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial)

Цього разу українська виконавиця знову просуває свою пісню, показавши танці під неї. На відео Світлана Лобода показала себе у короткій сукні чорного кольору, в якій вона танцювала під свою пісню.

Але підписники української артистки не змогли промовчати та почали висловлюватися про її творчість, залишаючи велику кількість коментарів під її новими кадрами.

  • Слухайте, якщо відкинути тему політики: ви розумієте, що вона співає? Українська — моя рідна мова, як, втім, і російська, але я не можу розібрати цю кашу в її роті!
  • Боюся запитати, у чому її героїзм і талант.... Вона — зрадниця, яка цілий рік мовчала, доки гинули наші чоловіки
  • Не вірю, зрадниця, яка не розуміє з 2014, що відбувається
  • А я, коли намагаюся слухати.. відразу кидаються коржі обколоті.. Навіщо спотворювати природу...
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Світлана Лобода показала себе у зухвалому образі в новому кліпі. 

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Світлана Лобода виконала відому пісню Скрябіна в Херсоні. 

Також ми повідомляли про те, що українська виконавиця Світлана Лобода показала емоційний виступ на підтримку України.

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