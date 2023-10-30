Ксения Мишина разозлила украинцев кадрами с отдыха за границей

Украинская актриса Ксения Мишина в программе "Я люблю Украину". Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская актриса и ведущая развлекательной программы "Я люблю Украину" Ксения Мишина поделилась архивными снимками и видео. Популярная телезвезда показала кадры со своего отдыха за границей и рассказала, как избавиться от депрессии и заниженной самооценки.

Соответствующими кадрами Ксения Мишина поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

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Кадры с отдыха за границей

Украинская телезвезда продемонстрировала, как весело и счастливо она отдыхала за границей. На фото и видео Ксения Мишина показала себя в одном купальнике среди моря и похвасталась стройной фигурой на камеру.

Также актриса рассказала о ценности и дала советы по поводу того, как избавиться от депрессивного состояния и улучшить свою самооценку. В частности, Ксения отметила, что эти кадры, которые она разместила, она сделала не сейчас.

"Бутылка с водой в магазине стоит один доллар, та же бутылка с водой в отеле — три доллара, в аэропорту — пять долларов. Та же бутылка, та же марка, меняется только место. Каждое место дает разную ценность одному и тому же предмету. Поэтому прежде, чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку, просто попробуйте поменять место и окружение. Автор неизвестен, фото архивные", — подписала свои фотографии Ксения Мишина.

Актриса Ксения Мишина на отдыхе за границей. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети

Пользователи Instagram и подписчики украинской актрисы не смогли остаться в стороне и начали обсуждать ее новую публикацию. В частности, люди начали высказывать свое мнение по поводу того, что они думают об этих кадрах.

Вот интересно, для кого написано "фото архивное"? Я не защищаю Мишину, потому что даже не подписана на нее, но это реально уже зашквар нападать на всех, кого только можно

Ну что я могу сказать, кроме восторга, — ничего! Тело просто шикардос, красавица, не взять, не отнять, молодчинка

Зачем людей бесить, вот этого я не пойму никогда. То курсы парить, то Дубаи показывать, правда думаете, что сейчас для этого время? Я в ах*е, то ПВО, то курсы, то в Дубаях. Или для пиара все методы хороши?

Два мира: одни копейки отдают на дроны, а другое создание (не хочу оскорблять) сначала выкладывает работу ПВО в Киеве, а теперь хвастается отдыхом. Гадко и дико от такого

Комментарий со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Скандал с актрисой

Не так давно украинская телезвезда показала видео работы ПВО ВСУ, из-за чего попала в громкий скандал. Позже она удалила эти кадры, но прокомментировала свой поступок. Ксения Мишина считает, что на видео ничего такого не было.

"Я очень ответственно отношусь ко всему, что публикую, потому что понимаю, как любая информация может иметь значение. Я публикую подобные видео, потому что это, бл*ха, наша жизнь! И мы должны об этом говорить, кричать, не забывать. И все должны видеть и помнить, что война продолжается, и ракеты летают… Но, простите, на моем видео них*ра не было, кроме военного неба, под которым мы живем!" — прокомментировала скандал Ксения Мишина.

Stories Ксении Мишиной по поводу работы ПВО. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Ксения Мишина шокировала людей своим поступком.

Ранее мы рассказывали о том, что известная актриса Ксения Мишина показала ужасные условия проживания в Израиле.

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