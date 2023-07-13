Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Украинцы обвинили наигранную Настю Каменских в пиаре на детях arrow

Украинцы обвинили наигранную Настю Каменских в пиаре на детях

13 июля 2023 12:50
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Настя Каменских показала кадры с детьми – украинцы заподозрили ее в пиаре
Украинская певица Настя Каменских в развлекательной программе "Хто зверху?" Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская певица, актриса и телеведущая Настя Каменских рассказала о детстве. Популярная исполнительница рассказала о том, как детство является одним из прекраснейших периодов, показала милые кадры с детьми, а также продемонстрировала то, как она хочет быть ребенком.

Соответствующие кадры Настя Каменских разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Читайте также:

Украинская исполнительница отметила, что детские годы — это один из самых прекрасных моментов жизни. По словам Насти Каменских, в детстве дети познают мир и обладают внутренней свободой. Также певица рассказала о том, как она чувствует себя рядом с детьми.

"Каждый момент рядом с детьми — особенный. Они ведь напоминают и о нашем детстве: о чем мечтали, чего боялись, как радовались безделушкам и представляли себя взрослыми. Для всех детей сейчас хочется одного — счастливого и мирного будущего. Чтобы они выросли сильными и волевыми и смогли построить такую же сильную страну по-настоящему несокрушимых людей", — написала Настя Каменских.

Подписчики украинской певицы сразу же разделились во мнениях: кто-то считает, что это наиграно, и отмечает, что у нее до сих пор нет детей, а кто-то, наоборот, оставляет комплименты под кадрами на ее странице.

  • Боже наигранка, до слез
  • Да, разумеется, Настя, что ты о детях мечтаешь. А Потап в курсе? Вы уже давно вместе, где ребенок???
  • Я вижу, что у Насти, что у Кароль синхронные действия… Бьют на жалость… Пробежались по детям
  • Настя, вы очень хороший человек и певица, вы мне очень нравитесь, ваши песни, ваш голос, концерт в Черновцах — это частичка таких положительных, незабываемых эмоций, которые остаются в сердце навсегда, благодарю вас. Ждем Вас с нетерпением в Каменце Подольском и в Хотине
Комментарии со страницы Насти Каменских
Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Насти Каменских
Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Насти Каменских
Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Настя Каменских рассказала о Конституции Украины.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская артистка Настя Каменских прокомментировала скандал с участием мужа Потапа.

Также мы сообщали, что популярная певица Настя Каменских поделилась домашней фотографией.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз