Настя Каменских показала кадры с детьми – украинцы заподозрили ее в пиаре

Украинская певица Настя Каменских в развлекательной программе "Хто зверху?" Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица, актриса и телеведущая Настя Каменских рассказала о детстве. Популярная исполнительница рассказала о том, как детство является одним из прекраснейших периодов, показала милые кадры с детьми, а также продемонстрировала то, как она хочет быть ребенком.

Соответствующие кадры Настя Каменских разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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Украинская исполнительница отметила, что детские годы — это один из самых прекрасных моментов жизни. По словам Насти Каменских, в детстве дети познают мир и обладают внутренней свободой. Также певица рассказала о том, как она чувствует себя рядом с детьми.

"Каждый момент рядом с детьми — особенный. Они ведь напоминают и о нашем детстве: о чем мечтали, чего боялись, как радовались безделушкам и представляли себя взрослыми. Для всех детей сейчас хочется одного — счастливого и мирного будущего. Чтобы они выросли сильными и волевыми и смогли построить такую же сильную страну по-настоящему несокрушимых людей", — написала Настя Каменских.

Подписчики украинской певицы сразу же разделились во мнениях: кто-то считает, что это наиграно, и отмечает, что у нее до сих пор нет детей, а кто-то, наоборот, оставляет комплименты под кадрами на ее странице.

Боже наигранка, до слез

Да, разумеется, Настя, что ты о детях мечтаешь. А Потап в курсе? Вы уже давно вместе, где ребенок???

Я вижу, что у Насти, что у Кароль синхронные действия… Бьют на жалость… Пробежались по детям

Настя, вы очень хороший человек и певица, вы мне очень нравитесь, ваши песни, ваш голос, концерт в Черновцах — это частичка таких положительных, незабываемых эмоций, которые остаются в сердце навсегда, благодарю вас. Ждем Вас с нетерпением в Каменце Подольском и в Хотине

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Настя Каменских рассказала о Конституции Украины.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская артистка Настя Каменских прокомментировала скандал с участием мужа Потапа.

Также мы сообщали, что популярная певица Настя Каменских поделилась домашней фотографией.