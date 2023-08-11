Жена Тимура Мирошниченко о проблемах усыновленного ребенка – нужна операция

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко на интервью у Маши Ефросининой. Фото: скриншот с YouTube

Жена известного украинского телеведущего Тимура Мирошниченко Инна рассказала о проблемах со здоровьем мальчика, которого они недавно усыновили. Оказывается, ребенка нужно оперировать, чтобы избавиться от проблем, которые у него возникли в детском доме.

Об этом Инна Мирошниченко рассказала в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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Проблемы со здоровьем усыновленного ребенка семьи Мирошниченко

Жена украинского ведущего долго не хотела ничего рассказывать, но в этот раз решила это сделать. Инна Мирошниченко призналась в том, что у мальчика, попавшего в ее семью из детского дома, есть некоторые проблемы со здоровьем.

Все семья Тимура Мирошниченко на фотосессии. Фото: instagram.com/p/CvWZ5d0NdTq/?img_index=1

Женщина рассказала, что у нее была консультация с педиатром-аллергологом, а потом — с подругой, которая является специалистом по детскому питанию. Также она отметила, что были и другие специалисты, с которыми она общалась по поводу здоровья ее маленького сына Марселя.

"Я верю в то, что любовь и минимальное вмешательство, доверие и ВРЕМЯ сделают из "скандального ребеночка" абсолютно здорового мальчика. Я молюсь о его здоровье каждый день. Без операции не обойтись. Но ко всему надо относиться с умом. Заметила, что даже очень крутые специалисты часто не понимают особенности усыновленных детей. И примеряют на них нормы домашних сверстников", — отметила жена Тимура Мирошниченко.

Stories жены Тимура Мирошниченко Инны. Фото: скриншот из Instagram

Решение об усыновлении третьего ребенка

Недавно семья Тимура Мирошниченко решила взять еще одного ребенка из детского дома. Они нашли анкету маленького Марселя на сайте Минсоцполитики среди анкет детей, от которых отказались предыдущие кандидаты.

Усыновленный ребенок ведущего Тимура Мирошниченко. Фото: instagram.com/p/CvwfgRfMU54/

Оказывается, от Марселя отказались из-за большого количества разных диагнозов. Впрочем, семья Мирошниченко решила бороться за здоровье сына, чтобы он рос полноценным мальчиком и имел счастливую жизнь, как другие дети его возраста.

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