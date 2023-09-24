В Голливуде готовы заключить соглашение, которое положит конец протестам сценаристов, но есть нюанс

Митинг сценаристов Америки. Фото: Reuters

Голливудские студии и протестующие сценаристы приблизились к разрешению спора о продлении контрактов, который парализовал индустрию на несколько месяцев. Актуальной остается проблема использования искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом пишет Bloomberg.

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Протесты сценаристов могут утихнуть

Издание, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, отмечает, что студии согласились привлечь определенное количество сценаристов в свои телевизионные шоу, количество которых будет увеличиваться вместе с количеством эпизодов в сезоне. Обе стороны также создали структуру, в которой сценаристы будут получать бонусы за популярные шоу на поточных сервисах.

Студии сделали встречное предложение по использованию искусственного интеллекта в написании сценариев, что является главной темой переговоров.

Руководство таких компаний, как Netflix, Walt Disney и Warner Bros Discovery четвертый день подряд встречалось с участниками переговоров, представляющих Гильдию сценаристов Америки, надеясь урегулировать забастовку, которая началась в начале мая. Сценаристы требуют более высокой оплаты труда и изменения в способах оплаты их работы стриминговыми сервисами.

Медиакомпании оказывали давление на участников конфликта

На обе стороны оказывалось давление с целью достижения соглашения. Большие медиакомпании не могут вывести столько новых шоу на ТВ, ни продвигаться вперед с кинопроектами.

Прекращение работы стоит экономике миллиарды долларов, особенно в Лос-Анджелесе, коснувшись всех его обитателей: от парикмахеров и визажистов до ресторанов.

Хотя обе стороны не смогли достичь соглашения в субботу, 23 сентября, они все еще надеются разрешить свои разногласия в ближайшие дни. Когда будет достигнуто принципиальное согласие, профсоюз все равно ратифицирует соглашение путем голосования своих членов.

Ранее мы сообщали, что уже более двух месяцев бастует Гильдия сценаристов США. Теперь к ним присоединились актеры. Подобного океана не было 60 лет.

Напомним, что исполнитель роли Гарри Поттера, британский актер Дэниел Рэдклифф принес новорожденного сына на голливудскую забастовку.

Также мы рассказывали, что съемкам приквела "Игры престолов" не грозит массовая забастовка актеров и сценаристов.