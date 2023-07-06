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Вадим Олейник вспомнил, как к нему приставал Филипп Киркоров: шокирующие подробности

6 июля 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Вадим Олейник вспомнил, как за ним ухаживал Филипп Киркоров – что об этом известно
Бывший солист дуэта "ДиО фильмы" Вадим Олейник во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский исполнитель и бывший солист дуэта "ДиО фильмы" Вадим Олейник сделал откровенное признание касательно российского артиста Филиппа Киркорова. Популярный артист признался, что российский певец пытался ухаживать за ним, сделав когда-то интересный подарок.

Об этом Вадим Олейник рассказал во время интервью Славе Демину в YouTube.

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Украинский исполнитель вспомнил былые времена существования "Новой волны" в Юрмале в далеком 2014 году. Тогда российский артист Филипп Киркоров стал задавать множество вопросов относительно того, что в личной жизни Вадима Олейника происходит.

Филипп Киркоров
Легендарный российский певец Филипп Киркоров во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Тогда певец, сейчас поддерживающий полномасштабную войну в Украине, поинтересовался, почему Вадим постоянно ходит с девушками. Впрочем, ему сразу ответили о настоящей ориентации украинского певца. Но это отнюдь не остановило Филиппа Киркорова.

Он начал уделять знаки внимания украинскому певцу, более того, он даже сделал ему необычный подарок. Вадим Олейник вспомнил, что Филипп Киркоров подарил ему велосипед, на котором было неправильно написано название его дуэта.

"Было очень странно, что он подарил мне велосипед. На нем даже был написан "Вадим Олейник "ДиА фильмы". Именно с буквой "А", а не "О"", — вспоминает украинский исполнитель.

Кроме того, Вадим Олейник решил лишний раз напомнить о своей ориентации и развеять слухи о ней. По словам артиста, он настоящий натурал и встречался только с девушками. Более того, сейчас в его жизни есть любимый человек.

Напомним, мы писали о том, что известный украинский певец Вадим Олейник высказался о подрыве Каховской ГЭС россиянами.

Ранее мы рассказывали, что украинский артист Владимир Дантес признался, что ему приснился сон о ядерной угрозе.

Также мы сообщали, что украинский певец Владимир Дантес вспомнил, сколько ему предлагали за съемки в Крыму.

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