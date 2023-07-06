Вадим Олійник згадав, як до нього залицявся Філіп Кіркоров – що про це відомо

Колишній соліст дуету "ДіО фільми" Вадим Олійник під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відомий український виконавець та колишній соліст дуету "ДіО фільми" Вадим Олійник зробив відверте зізнання стосовно російського артиста Філіпа Кіркорова. Популярний артист зізнався, що російський співак намагався залицятися до нього, зробивши колись цікавий подарунок.

Про це Вадим Олійник розповів під час інтерв’ю Славі Дьоміну в YouTube.

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Український виконавець згадав минулі часи існування "Нової хвилі" в Юрмалі у далекому 2014 році. Тоді російський артист Філіп Кіркоров почав ставити безліч запитань щодо того, що в особистому житті Вадима Олійника відбувається.

Легендарний російський співак Філіп Кіркоров під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Тоді співак, який зараз підтримує повномасштабну війну в Україні, поцікавився, чому Вадим постійно ходить з дівчатами. Втім, йому одразу ж відповіли про справжню орієнтацію українського співака. Але це аж ніяк не зупинило Філіпа Кіркорова.

Він почав надавати знаки уваги українському співаку, ба більше, він навіть зробив йому незвичайний подарунок. Вадим Олійник згадав, що Філіп Кіркоров подарував йому велосипед, на якому була неправильно написана назва його дуету.

"Було дуже дивно, що він подарував мені велосипед. На ньому навіть було написано "Вадим Олійник "ДіА фільми". Саме з буквою "А", а не "О"", — згадує український виконавець.

Крім того, Вадим Олійник вирішив зайвий раз нагадати про свою орієнтацію та розвіяти чутки щодо неї. За словами артиста, він є справжнім натуралом та зустрічався лише з дівчатами. Ба більше, зараз в його житті є кохана людина.

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