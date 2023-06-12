Ксения Мишина получила критику за свою рекламу – украинцы осудили актрису

Украинская актриса Ксения Мишина во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская актриса и участница шоу "Танцы со звездами", героиня сериала "Крепостная" Ксения Мишина разгневала публику новым видеороликом. Популярная телезвезда показала рекламу зубной щетки бренда Philips и получила критику за свою деятельность.

Соответствующее видео Ксения Мишина разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Какие мы красивые, когда улыбающиеся. Это самое красивое оружие, которое подарила нам природа. Но здоровые зубы — это не только о красоте и эстетике, это о здоровье организма в целом. Я достаточно серьезно забочусь о качестве своей улыбки и гигиене полости рта. Поэтому вы часто видите меня в кресле моего стоматолога. А дома с этой задачей мы справляемся вместе со звуковыми электрическими щетками Philips Sonicare, которые совершают правильные выметальные движения — именно такие, как рекомендуют стоматологи", — написала Ксения Мишина.

Люди, которые подписаны на украинскую актрису, как всегда, не смогли проигнорировать ее новую публикацию. Подписчики Ксении Мишиной решили не молчать и начали осуждать ее, оставляя много комментариев под новым видеороликом.

Зарабатывает тупо деньги...

Филипс активно ведет деятельность в России

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Ничего особенного в этой зубной щетке. По-моему, эта вибрация и жужжание только раздражает. Реклама и не больше

Вас этот стоматолог пригласил принять участие в рекламе щетки?)) Помню, была в декрете и увидела его в передаче "женитьба вслепую". Любит женщин хорошеньких))

Комментарии со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская актриса Ксения Мишина показала свое подтянутое тело.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская актриса Ксения Мишина извинилась перед публикой.

Также мы сообщали о том, что известная телезвезда Ксения Мишина разгневала публику кадрами из постели.