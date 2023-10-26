Новое интервью Ефросининой наделало много шума в сети — реакция украинцев

Ведущая Маша Ефросинина в своем интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская телеведущая Маша Ефросинина взяла интервью у известного стендап-комика Леры Мандзюк. Женщина показала фрагмент этого общения и получила много критики в свой адрес за то, кто пришел к ней на интервью.

Соответствующим фрагментом Маша Ефросинина поделилась на своей странице в Instagram.

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Маша Ефросинина взяла откровенное интервью у Леры Мандзюк, которая участвовала в шоу "Рассмеши комика", а впоследствии стала довольно популярным стендап-комиком. Она рассказала о том, как за несколько лет женщина смогла стать очень известной.

Также Маша призналась, какой для нее является украинская комедийная актриса Лера Мандзюк.

"Впервые я увидела ее в "Рассмеши комика"... И вдруг бац... Афиши с анонсами ее сольников в Октябрьском висят по всей столице... Между ее выступлением перед Зеленским и Кошевым и выступлением с соло стендапом перед переполненным залом с четырьмя тысячами поклонников прошло всего пять лет! Лера Мандзюк @mandziuk.selera бесспорно очень особенная. Она магнетизирует с первых минут разговора. Ты постоянно находишься во внутреннем анализе этой девушки: она сейчас серьезно или шутит?" — отметила Маша Ефросинина.

Интервью Маши Ефросининой с Лерой Мандзюк. Фото: скриншот из Instagram

Что говорят в сети

Когда пользователи сети Instagram увидели новое интервью на странице Маши Ефросининой, они не смогли пройти мимо. Поэтому под публикацией ведущей начали появляться разного характера комментарии от подписчиков.

Неприятная личность, юмор никакой, сейчас ездит на фронт, за это респект. Все остальное пустое, может что-то не понимаю, но не нравится

Что-то, Маша, не везет вам и вашей подружке в последнее время. Что ни сделаете, все мимо кассы. Позорище. Так, как мужчина, все "воюет"?

Она когда-то давала интервью (там еще Тимошенко был), где сказала, что если бы на завтрашний день Украина превратилась в Россию, то единственное, о чем бы она подумала, — это "менять уже гривны на рубли или нет?". Вот и делайте теперь после нее героя

Очень крутое интервью, еще не досмотрела, но оторваться тяжело) И вы правы, Лера как-то заряжает даже через интервью. Крутая Лера! Спасибо, Маша, за гостя

Комментарий со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Кто такая Лера Мандзюк

Лера Мандзюк — это украинская комедийная актриса, дважды победительница шоу "Рассмеши комика" и участница Stand up Battle. Женщина принимала участие в "Женском Квартале", а сейчас активно выступает сольно в турах со своим стендапом.

Украинская стендаперша Лера Мандзюк в Октябрьском дворце в Киеве. Фото: Instagram Леры Мандзюк

С началом полномасштабной войны украинский стендап-комик активно выступает с благотворительными концертами. В частности, она ездит выступать перед украинскими защитниками на фронте.

Лера Мандзюк с Колей Сергой и украинскими военными. Фото: скриншот из Instagram

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