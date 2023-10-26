Новое интервью Ефросининой наделало много шума в сети — реакция украинцев

Ведущая Маша Ефросинина возмутила украинцев новым интервью
Украинская телеведущая Маша Ефросинина взяла интервью у известного стендап-комика Леры Мандзюк. Женщина показала фрагмент этого общения и получила много критики в свой адрес за то, кто пришел к ней на интервью.
Соответствующим фрагментом Маша Ефросинина поделилась на своей странице в Instagram.
Интервью ведущей
Маша Ефросинина взяла откровенное интервью у Леры Мандзюк, которая участвовала в шоу "Рассмеши комика", а впоследствии стала довольно популярным стендап-комиком. Она рассказала о том, как за несколько лет женщина смогла стать очень известной.
Также Маша призналась, какой для нее является украинская комедийная актриса Лера Мандзюк.
"Впервые я увидела ее в "Рассмеши комика"... И вдруг бац... Афиши с анонсами ее сольников в Октябрьском висят по всей столице... Между ее выступлением перед Зеленским и Кошевым и выступлением с соло стендапом перед переполненным залом с четырьмя тысячами поклонников прошло всего пять лет! Лера Мандзюк @mandziuk.selera бесспорно очень особенная. Она магнетизирует с первых минут разговора. Ты постоянно находишься во внутреннем анализе этой девушки: она сейчас серьезно или шутит?" — отметила Маша Ефросинина.
Что говорят в сети
Когда пользователи сети Instagram увидели новое интервью на странице Маши Ефросининой, они не смогли пройти мимо. Поэтому под публикацией ведущей начали появляться разного характера комментарии от подписчиков.
- Неприятная личность, юмор никакой, сейчас ездит на фронт, за это респект. Все остальное пустое, может что-то не понимаю, но не нравится
- Что-то, Маша, не везет вам и вашей подружке в последнее время. Что ни сделаете, все мимо кассы. Позорище. Так, как мужчина, все "воюет"?
- Она когда-то давала интервью (там еще Тимошенко был), где сказала, что если бы на завтрашний день Украина превратилась в Россию, то единственное, о чем бы она подумала, — это "менять уже гривны на рубли или нет?". Вот и делайте теперь после нее героя
- Очень крутое интервью, еще не досмотрела, но оторваться тяжело) И вы правы, Лера как-то заряжает даже через интервью. Крутая Лера! Спасибо, Маша, за гостя
Кто такая Лера Мандзюк
Лера Мандзюк — это украинская комедийная актриса, дважды победительница шоу "Рассмеши комика" и участница Stand up Battle. Женщина принимала участие в "Женском Квартале", а сейчас активно выступает сольно в турах со своим стендапом.
С началом полномасштабной войны украинский стендап-комик активно выступает с благотворительными концертами. В частности, она ездит выступать перед украинскими защитниками на фронте.
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