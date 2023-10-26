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Ведущая Маша Ефросинина возмутила украинцев новым интервью

26 октября 2023 12:24
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Новое интервью Ефросининой наделало много шума в сети — реакция украинцев
Ведущая Маша Ефросинина в своем интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская телеведущая Маша Ефросинина взяла интервью у известного стендап-комика Леры Мандзюк. Женщина показала фрагмент этого общения и получила много критики в свой адрес за то, кто пришел к ней на интервью.

Соответствующим фрагментом Маша Ефросинина поделилась на своей странице в Instagram.

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Интервью ведущей

Маша Ефросинина взяла откровенное интервью у Леры Мандзюк, которая участвовала в шоу "Рассмеши комика", а впоследствии стала довольно популярным стендап-комиком. Она рассказала о том, как за несколько лет женщина смогла стать очень известной.

Также Маша призналась, какой для нее является украинская комедийная актриса Лера Мандзюк.

"Впервые я увидела ее в "Рассмеши комика"... И вдруг бац... Афиши с анонсами ее сольников в Октябрьском висят по всей столице... Между ее выступлением перед Зеленским и Кошевым и выступлением с соло стендапом перед переполненным залом с четырьмя тысячами поклонников прошло всего пять лет! Лера Мандзюк @mandziuk.selera бесспорно очень особенная. Она магнетизирует с первых минут разговора. Ты постоянно находишься во внутреннем анализе этой девушки: она сейчас серьезно или шутит?" — отметила Маша Ефросинина.

Публикация со страницы Маши Ефросининой
Интервью Маши Ефросининой с Лерой Мандзюк. Фото: скриншот из Instagram

Что говорят в сети

Когда пользователи сети Instagram увидели новое интервью на странице Маши Ефросининой, они не смогли пройти мимо. Поэтому под публикацией ведущей начали появляться разного характера комментарии от подписчиков.

  • Неприятная личность, юмор никакой, сейчас ездит на фронт, за это респект. Все остальное пустое, может что-то не понимаю, но не нравится
  • Что-то, Маша, не везет вам и вашей подружке в последнее время. Что ни сделаете, все мимо кассы. Позорище. Так, как мужчина, все "воюет"?
  • Она когда-то давала интервью (там еще Тимошенко был), где сказала, что если бы на завтрашний день Украина превратилась в Россию, то единственное, о чем бы она подумала, — это "менять уже гривны на рубли или нет?". Вот и делайте теперь после нее героя
  • Очень крутое интервью, еще не досмотрела, но оторваться тяжело) И вы правы, Лера как-то заряжает даже через интервью. Крутая Лера! Спасибо, Маша, за гостя
Комментарий со страницы Маши Ефросининой
Комментарий со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Маши Ефросининой
Комментарий со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Маши Ефросининой
Комментарий со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Маши Ефросининой
Комментарий со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Кто такая Лера Мандзюк

Лера Мандзюк — это украинская комедийная актриса, дважды победительница шоу "Рассмеши комика" и участница Stand up Battle. Женщина принимала участие в "Женском Квартале", а сейчас активно выступает сольно в турах со своим стендапом.

Лера Мандюк
Украинская стендаперша Лера Мандзюк в Октябрьском дворце в Киеве. Фото: Instagram Леры Мандзюк

С началом полномасштабной войны украинский стендап-комик активно выступает с благотворительными концертами. В частности, она ездит выступать перед украинскими защитниками на фронте.

Публикация со страницы Леры Мандзюк
Лера Мандзюк с Колей Сергой и украинскими военными. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская ведущая Маша Ефросинина объяснила, почему вынуждена была забрать сына в Киев.

Ранее мы рассказывали о том, что телеведущая Маша Ефросинина высказалась о скандале Виталия Козловского и Игоря Кондратюка.

Также мы сообщали о том, что известная ведущая Маша Ефросинина раскрыла свои секреты красоты.

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