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От Джексона до Мадонны: самые яркие выступления знаменитостей на Супербоуле

13 февраля 2023 19:01
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
От Майкла Джексона до Мадонны: самые яркие выступления знаменитостей на Супербоуле
Певица Мадонна выступает на Супербоуле-2012
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Супербоул — главное спортивное событие года в США, которое собирает у телеэкранов более 100-миллионную аудиторию. Быть хедлайнером на финальном матче НФЛ (профессиональная лига Северной Америки, объединяющая команды США по американскому футболу) — большая честь для американских музыкантов. В этом году на стадионе State Farm Stadium в городе Глендейл, штат Аризона, зажигала американо-барбадосская певица Рианна.

Новини.LIVE расскажет о выступлениях на Супербоуле других знаменитостей, которые запомнились миллионам зрителей.

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История перформансов артистов

Долгое время до начала 1990-х годов в шоу во время перерыва Супербоула принимали участие только оркестры университетов, команды по тренировкам и другие творческие ансамбли. Начиная с 1991 года в шоу стали выступать знаменитости.

Первыми приглашенными звездами стали такие популярные музыканты и группы, как New Kids on the Block (1991), Глория Эстефан (1992), Майкл Джексон (1993), Клинт Блэк (1994), Патти Лабелль и Тони Беннетт (1995), Дайана Росс (1996).

Майкл Джексон (1993)

Для шоу поп-короля в центре поля построили специальную сцену-трансформер, а двойники Джексона поочередно появлялись на двух огромных экранах, располагавшихся на диаметрально противоположных концах стадиона. Певец выпрыгнул на сцену из потайного отделения под платформой и совершил несколько фирменных движений.

Джексон исполнил попурри своих хитов: Jam, Billie Jean, Black или White, We Are the World (с хором из более трех тысяч детей) и Heal the World. После колоссального успеха руководство НФЛ больше не сомневалось в перспективе музыкальных номеров в перерыве.

U2 (2002)

Это был первый Супербоул после терактов 11 сентября. По словам специалистов, пригласить на такое шоу в качестве хедлайнера эту группу было правильным решением. Прозвучали всего три песни: жизнеутверждающая Beautiful Day, посвященная Мартину Лютеру Кингу, MLK и Where the Streets Have No Name, под которую на опущенном за спинами музыкантов гигантском проекторе высвечивался список имен погибших.

Мадонна (2012)

Для своего выступления поп-королева заказала костюмы Givenchy Haute Couture. Вся стилистика сценических образов напоминала о древних Египте и Греции. Известный кутюрье и лучший шляпник мира того времени, Филипп Трейси, создал для Мадонны головной убор.

"За все мое 25-летнее пребывание в шоу-бизнесе я никогда так тщательно и усердно не была сконцентрирована на деталях шоу, как во время подготовки к Супербоулу", — рассказывала тогда певица.

Мадонна исполнила попурри своих хитов перед 70-тысячной аудиторией болельщиков на стадионе и многомиллионной телеаудиторией. Премьера новой песни Give Me All Your Luvin тогда произвела настоящий фурор.

Леди Гага (2017)

Эпатажная исполнительница предстала перед зрителями в серебристом боде на крыше сцены, а позади нее сияли звезды. Леди Гага эффектно спустилась с большой высоты к зрителям. Артистка исполнила сразу несколько своих хитов, таких как Poker Face, Born This Way, Telephone, Just dance и многие другие.

Во время исполнения лирического трека Million Reasons Леди Гага передала поздравления своим родителям, а затем спустилась к зрителям и пожала им руки. Завершила свой феерический перформанс артистка песней Bad romance, представленной в рок-версии. Зал разразился громкими аплодисментами, певица бросила микрофон и скрылась со сцены с мячом в руках.

Джей Ло и Шакира (2020)

Это выступление стало последним перед масштабной пандемией COVID-19. Первая половина перформанса досталась колумбийской певице Шакире. Она зажигала в красной юбке и топе. Все изделия были расшиты бисером, бахромой и пайетками. После активной части с гитарой Шакира эффектно отсоединила нижнюю часть топа, оставшись в бра.

А вот Джей Ло сменила сразу четыре образа. Также на сцену вышла 11-летняя дочь певицы Эмма. Девочка вместе с хором и звездной мамой исполнила одну из песен. За это время Дженнифер искусно успела сменить еще один наряд.

Видео выступления Дженнифер Лопес и Шакиры стало рекордным по количеству просмотров на YouTube. 266 миллионов — отличный результат.

Напомним, ранее мы рассказывали, что режиссер и клипмейкер Алан Бадоев прокомментировал выступление Рианны на Супербоуле-2023. Также мы писали, что бывший президент США Дональд Трамп со сторонником подверг жесткой критике Рианну перед выступлением на Супербоуле-2023.

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