Від Майкла Джексона до Мадонни: найяскравіші виступи знаменитостей на Супербоулі

Співачка Мадонна виступає на Супербоулі-2012

Супербоул — головна спортивна подія року в США, яка збирає біля телеекранів більше ніж 100-мільйонну аудиторію. Бути хедлайнером на фінальному матчі НФЛ (професіональна ліга Північної Америки, яка об'єднує команди США з американського футболу) — велика честь для американських музикантів. Цього року на стадіоні State Farm Stadium в місті Глендейл, штат Аризона запалювала американо-барбадоська співачка Ріанна.

Новини.LIVE розкаже про виступи на Супербоулі інших знаменитостей, які запам'ятались мільйонам глядачам.

Історія перформансів артистів

Тривалий час, до початку 1990-х років у шоу під час перерви Супербоула брали участь лише оркестри університетів, команди з тренувань та інші творчі ансамблі. Починаючи з 1991 року, у шоу стали виступати знаменитості.

Першими запрошеними зірками стали такі популярні музиканти та гурти, як New Kids on the Block (1991), Глорія Естефан (1992), Майкл Джексон (1993), Клінт Блек (1994), Патті Лабелль та Тоні Беннетт (1995), Даяна Росс (1996).

Майкл Джексон (1993)

Для шоу поп-короля в центрі поля звели спеціальну сцену-трансформер, а двійники Джексона по черзі з'являлися на двох величезних екранах, що розташовувалися на діаметрально протилежних кінцях стадіону. Співак вистрибнув на сцену з потайного відділення під платформою і здійснив кілька фірмових рухів.

Джексон виконав попурі своїх хітів: Jam, Billie Jean, Black or White, We Are the World (з хором із понад трьох тисяч дітей) та Heal the World. Після колосального успіху керівництво НФЛ більше не сумнівалося щодо перспективності музичних номерів у перерві.

U2 (2002)

Це був перший Супербоул після терактів 11 вересня. За словами фахівців, запросити на таке шоу в якості хедлайнера цей гурт було правильним рішенням. Прозвучали всього три пісні: життєствердна Beautiful Day, присвячена Мартіну Лютеру Кінгу, MLK і Where the Streets Have No Name, під яку на опущеному за спинами музикантів гігантському проєкторі висвічувався перелік імен загиблих.

Мадонна (2012)

Для свого виступу поп-королева замовила костюми Givenchy Haute Couture. Вся стилістика сценічних образів нагадувала про стародавні Єгипет та Грецію. Відомий кутюр'є та найкращий капелюшник світу на той час, Філіп Трейсі, створив для Мадонни головний убір.

"За все моє 25-річне перебування в шоу-бізнесі я ніколи так ретельно і старанно не була сконцентрована на деталях шоу, як під час підготовки до Супербоулу", — розповідала тоді співачка.

Мадонна виконала попурі своїх хітів перед 70 тисячною аудиторією вболівальників на стадіоні та багатомільйонною телеаудиторією. Прем'єра нової пісні Give Me All Your Luvin тоді викликала справжній фурор.

Леді Гага (2017)

Епатажна виконавиця з'явилася перед глядачами у сріблястому боді на даху сцени, а позаду неї сяяли зорі. Леді Гага ефектно спустилася з чималої висоти до глядачів. Артистка виконала одразу декілька своїх хітів, таких як Poker Face, Born This Way, Telephone, Just dance та багато інших.

Під час виконання ліричного треку Million Reasons Леді Гага передала вітання своїм батькам, а згодом спустилася до глядачів та потиснула їм руки. Завершила свій феєричний перформанс артистка піснею Bad romance, яку представила у рок-версії. Зала вибухнула гучними оплесками, співачка кинула мікрофон і зникла зі сцени з м'ячем у руках.

Джей Ло та Шакіра (2020)

Цей виступ став останнім перед масштабною пандемією COVID-19. Першу половину перформансу дісталась колумбійській співачці Шакірі. Вона запалювала у червоній спідниці та топі. Всі вироби були розшиті бісером, бахромою та паєтками. Після активної частини із гітарою Шакіра ефектно від'єднала нижню частину топа, залишившись у бра.

А ось Джей Ло змінила одразу чотири образи. Також на сцену 11-річна донька співачки, Емма. Дівчинка разом із хором та своєю зірковою мамою виконала одну з пісень. За цей час Дженніфер майстерно встигла змінити ще одне вбрання.

Відео виступу Дженніфер Лопес та Шакіри стало рекордним за кількістю переглядів на YouTube. 266 мільйонів — відмінний результат.

