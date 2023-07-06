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Известная актриса и певица студии Disney покончила с собой

6 июля 2023 11:06
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Известная актриса и певица студии Disney покончила с собой
Гонконгская, китайская актриса и певица Коко Ли. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Известная гонконгская, китайская актриса и певица Коко Ли покончила с собой. Звезде, в частности озвучившей героиню Мулан в одноименном популярном мультфильме компании Disney было всего 48 лет.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Самоубийство знаменитости

Сестры Коко, Кэрол и Нэнси, рассказали, что звезда пыталась покончить жизнь самоубийством дома. Родственники нашли ее без сознания и отправили в больницу, где Ли впала в кому и умерла через три дня. Врачи делали все возможное, чтобы спасти ее жизнь.

По словам родственников, долгое время Коко страдала депрессией. Она обратилась за профессиональной помощью, но ее состояние резко ухудшилось за последние несколько месяцев. Что в конце концов привело к самоубийству.

Помимо работы с Disney, Коко исполнила номинированную на "Оскар" песню A Love Before Time в популярном фильме "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" режиссера Энга Ли.

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Певица, актриса Коко Ли. Фото: Google

Коко стала первой китайской певицей, получившей популярность за океаном. Ее песня Do You Want My Love достигла четвертого места в чарте Billboard Hot Dance Breakout еще в 1999 году. Коко стала символом китайского присутствия в американском шоу-бизнесе и проложила путь в США для исполнителей из Азии.

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Певица, актриса Коко Ли. Фото: Legend

Напомним, ранее мы писали, что пообещала Кейт Миддлтон матери 17-летней девушки, которая покончила с собой. Также мы рассказывали, что 25-летнюю суперзвезду K-pop обнаружили мертвым в собственном доме.

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