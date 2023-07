Відома акторка та співачка студії Disney наклала на себе руки

Гонконзька, китайська акторка та співачка Коко Лі. Фото: Google

Відома гонконзька, китайська акторка та співачка Коко Лі наклала на себе руки. Зірці, яка, зокрема, озвучила героїню Мулан в однойменному популярному мультфільмі компанії Disney було лише 48 років.

Про це повідомляє видання TMZ.

Самогубство знаменитості

Сестри Коко, Керол і Ненсі, розповіли, що зірка намагалася покінчити життя самогубством вдома. Родичі знайшли її непритомною і відправили в лікарню, де Лі впала в кому і померла через три дні. Лікарі робили все можливе, аби врятувати її життя.

За словами родичів, довгий час Коко страждала від депресії. Вона звернулася за професійною допомогою, але її стан різко погіршився за останні кілька місяців. Що врешті-решт призвело до самогубства.

Окрім роботи з Disney, Коко виконала номіновану на "Оскар" пісню A Love Before Time у популярному фільмі "Тигр підкрадається, дракон ховається" режисера Енга Лі.

Співачка, акторка Коко Лі. Фото: Google

Коко стала першою китайською співачкою, яка отримала популярність за океаном. Її пісня Do You Want My Love досягла четвертого місця в чарті Billboard Hot Dance Breakout ще 1999 року. Коко стала символом китайської присутності в американському шоу-бізнесі та проклала шлях у США для виконавців з Азії.

Співачка, акторка Коко Лі. Фото: Legend

