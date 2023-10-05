Украинский блогер разнес Олега Скрипку за его слова о феминизме — не сдержался

Украинский музыкант Олег Скрипка на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский блогер Богдан Беспалов высказался по поводу слов певца Олега Скрипки о феминизме. Мужчина объяснил лидеру группы "Вопли Видоплясова" значение этого слова и раскритиковал интервью артиста, которое он недавно дал на эту тему.

Мнение о словах Олега Скрипки Богдан Беспалов высказал на своем канале в YouTube.

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Реакция блогера

Богдан Беспалов рассказал музыканту, что означает слово "феминизм", отметив, что он неправильно трактовал это. По словам украинского блогера, его очень удивил солист группы "Вопли Видоплясова", который поднял эту тему в своем понимании.

"К чему здесь твои совершенно непонятные фантазии? Какое доминирование? Что ты вообще несешь? В ЛГБТQ+ сообщество полез... Как так может быть наср*но в голове? У него есть неплохие песни, он достаточно проукраинский, но, когда он открывает рот, из него несется такая грязь... Ты просто не понимаешь, что употреблял этот человек", — высказался украинский блогер.

Украинский блогер Богдан Беспалов на своем канале. Фото: скриншот с YouTube

Также Беспалов показал еще одно видео, где Олег Скрипка говорит, что якобы сами украинцы виноваты в том, что на них напали.

"Олег, на чьей ты стороне? С таким позиционированием ты заигрываешь с кремлевской пропагандой. Я просто не могу понять, неужели так сложно не ляпать чепуху? На мой субъективный взгляд, Олег Скрипка — нездоровый человек", — также добавил Богдан Беспалов.

Слова Олега Скрипки о феминизме

Недавно украинский музыкант и солист группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка поднял тему феминизма. В частности, он заявил, что на популяцию влияют ЛГБТ, феминизм, война и эпидемия.

Солист группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка на интервью. Фото: скриншот с YouTube

"У человечества есть два механизма: один механизм, чтобы плодиться, а другой механизм — чтобы остановить популяцию. И, к сожалению, есть такие страшные инструменты, как война, чтобы остановить популяцию людей, то есть, якобы объективные причины войны, но на самом деле глобально в плане человечества — это чтобы нас было меньше. Есть болезни, эпидемии и тому подобное, есть феминизм и есть ЛГБТ вся история", — отметил Олег Скрипка.

Напомним, мы писали о том, что известный украинский певец Олег Скрипка рассказал, что из-за россиян у него отменили концерт.

Ранее мы рассказывали о том, что солист группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка высказался касательно беглых мужчин.

Также мы сообщали о том, что украинский блогер Богдан Беспалов рассказал об очередном скандале вокруг Владимира Остапчука.