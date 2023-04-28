Надя Дорофеева разозлила публику новым фото с Мишей Кацуриным – украинцы недовольны

Певица Надя Дорофеева во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица, актриса и бывшая солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась новым фото с публикой. Популярная артистка показала себя с любимым Мишей Кацуриным и вызвала серьезное негодование у украинцев.

Соответствующую фотографию Надя Дорофеева разместила на своей странице в Instagram.

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Недавно украинская артистка разошлась с певцом Владимиром Дантесом и закрутила роман с ресторатором и мужем своей подруги Мишей Кацуриным. После этого Надя Дорофеева активно делится с публикой разными видео и фото со своим новым любимым.

В этот раз украинская певица показала себя в довольно некрасивом свете, позируя с высунутым языком с Мишей на камеру.

"13 миллионов "Чтобы не было" на ютуб Мы с @misha_katsurin благодарим каждого", – написала украинская исполнительница Надя Дорофеева.

Многие пользователи сети не смогли пройти мимо и просто промолчать после того, как увидели фотографию украинской артистки. Люди стали оставлять много комментариев, высказывая свое мнение о фотографии Нади Дорофеевой и ее любимого Миши Кацурина.

"Для чего это выставлять. Сделать такой снимок может каждый, но выставлять на показ, это невоспитанность. Должно быть табу. К сожалению у вас этого нет. Фу.....", "Перебор, зачем все на показ.... ","Надя высмеивает комментарии и не думает что на ней подписаны миллионы девочек для которых она кумир. Она моделирует аморальное поведение и ей даже это нравится. А зачем так глубоко думать…", "И что вы хотели показать? Отсутствие воспитания и извините мозга", – недовольно высказались подписчики украинской певицы в комментариях.

Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что певица Надя Дорофеева спела вместе с любимым Мишей Кацуриным.

Раньше мы рассказывали, что украинская певица Надя Дорофеева рассказала о своей болезни.

Также мы сообщали, что артистка Надя Дорофеева показала последствия съемок клипа.