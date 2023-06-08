Ксения Мишина высказалась о реакции ООН на подрыв Каховской ГЭС – звезда не сдержалась

Украинская актриса Ксения Мишина во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская актриса и звезда разных сериалов Ксения Мишина прокомментировала ситуацию с подрывом Каховской ГЭС Херсонской области. Популярная телезвезда высказалась об организациях, которые не могут помогать украинцам в этот сложный момент.

Соответствующую публикацию Ксения Мишина разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Вся трагедия, которая продолжается в Украине уже второй год, становится еще большей трагедией, когда понимаешь, что все эти организации, столько лет создававшие в сознании людей защиту, безопасность и справедливость, оказались далеки от этих идеалов. Выходит, что в этом мире можно отбирать чужие земли, приходить войной на соседние государства, убивать людей, стирать с лица земли города, топить, выжигать, бомбить на глазах всего мира и ничего за это не получать?", – написала Ксения Мишина.

Украинская актриса Ксения Мишина в шоу Сергея Середы. Фото: скриншот с YouTube

Также украинская актриса заявила, что на подрыв Каховской ГЭС не отреагировали в ООН. Кроме того, как утверждает Ксения Мишина, Красный крест якобы не понимает, как нужно помогать местным жителям, умоляющим о помощи.

По словам актрисы, параллельные реальности существуют, например, в ситуации с ООН.

"Параллельные реальности существуют. Здесь и сейчас. И пока украинцы друг для друга выполняют настоящие функции этих организаций, на другой стороне реальности отмечают дни русского языка, переключаются на обсуждение смог в Нью–Йорке и до сих пор успокаивают себя неоднозначностью происходящего. Несмотря на все эти безумия, я горжусь силой и смелостью всего украинского народа", – также добавила украинская актриса.

Напомним, мы писали о том, что известная украинская актриса Ксения Мишина извинилась перед украинцами.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная актриса Ксения Мишина сообщила о том, что была в психушке.

Также мы сообщали о том, что украинская телезвезда Ксения Мишина показала пикантное фото в постели.