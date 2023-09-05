Маша Ефросинина публично поцеловала Олю Полякову – момент попал на видео

Украинская телеведущая Маша Ефросинина с певицей Олей Поляковой на шоу "Взрослые Девочки". Фото: скриншот с YouTube

Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина рассказала о своем шоу "Взрослые Девочки", которое она ведет вместе с певицей Олей Поляковой. В частности, телезвезда вспомнила, когда вышел первый выпуск этого шоу, и показала, что они с Олей делали вне кадра.

Соответствующее видео можно увидеть на официальной странице Маши Ефросининой в Instagram.

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Публикация ведущей

Одна из самых известных телеведущих Украины поделилась радостным моментом своей жизни. Она рассказала о своем собственном шоу, которое она ведет с Олей Поляковой. Маша признается, что долго она не решалась создать это шоу, и рассказала, что она думает об этом сегодня.

Публикация Маши Ефросининой с шоу "Взрослые Девочки". Фото: скриншот из Instagram

Также украинская телеведущая поблагодарила свою коллегу по шоу, рассказав о том, что между ними было на нем. На видео можно заметить, как они кормят друг друга, выпивают и даже целуются.

"Только @polyakovamusic знает, как туго я на него вызревала. Но сегодня должна признать — выход за собственные границы на встречу своим страхам — это лучший шаг к личным изменениям и успеху! Спасибо Моей Королеве за все наши съемки, настроения, дискуссии, жрач и ржач, и даже один выпуск, снятый в тотальном, прости господи, алкогольном опьянении", — написала Маша Ефросинина.

Реакция сети

Под этой публикацией можно заметить множество комментариев, которые оставили подписчики ведущей. Кто-то начал поддерживать Машу, а кто-то, наоборот, стал критиковать ее и певицу.

Если бы можно было заблокировать все видео с Поляковой... Или как-то настроить фильтр на то, чтобы их не было видно... Может есть такая опция, кто знает?

Девушки, вы бомбезные! Каждый выпуск — это куча положительной женской энергии. Начала вас смотреть уже после войны, и это стало глотком свежего воздуха. Очень нужны, спасибо!

Люблю, просто обожаю! Сколько бы мы потеряли радости, смеха, классныъ эмоций, если бы вы не решились! Огромное СПАСИБО вам с Олей

Не могу понять… Почему они меня так кумарят?

Комментарии со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Шоу "Взрослые Девочки"

Несколько лет назад украинская телеведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова решили создать собственное женское шоу. В этом шоу они поднимают деликатные и жизненные темы для женщин, находясь на кухне. Маша с Олей очень остро обсуждают некоторые неловкие вопросы.

Ведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова в шоу "Взрослые Девушки". Фото: скриншот с YouTube

Каждый выпуск этого шоу, которое привлекло внимание множества женщин, посвящен разным аспектам жизни взрослой женщины.

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