Тину Кароль унизили из-за ее импровизации — оказалась неудачной

Народная артистка Украины Тина Кароль на фотосессии. Фото: Instagram Тины Кароль

Известная украинская певица, актриса и народная артистка Тина Кароль показала свое выступление. Популярная исполнительница поделилась новыми кадрами, где можно увидеть, как она импровизировала на сцене, но получила немалую критику от публики.

Соответствующие кадры появились на официальной странице Тины Кароль в социальной сети Instagram.

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Импровизация на сцене

На странице украинской певицы появились кадры, где ее можно увидеть на сцене во время выступления. Тина исполнила импровизацию со своим голосом и показала, на что она способна. Стоит отметить, что именно такие "фокусы" с голосом для Тины Кароль являются своеобразной "фишкой".

Артистка стояла на постоянно крутящейся платформе и извивалась под свою песню. Одета она была в довольно короткое платье, обтягивающее ее фигуру, и черные колготки.

"Люблю эту импровизацию. Этот скачок через октавы, как экстрим, который я обожаю. Что восхищает тебя?", — поинтересовалась украинская исполнительница Тина Кароль.

Публикация со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети

Посмотрев на это видео и прослушав, что на сцене делает Тина Кароль со своим голосом, публика не осталась в стороне. Люди сразу начали комментировать выступление украинской певицы, высказывая разное мнение о ее пении на сцене.

Тина, а я бы хотел слышать оригинал музыки, которая в песнях, и чтобы вы их просто пели, а не вот эти "импровизации голоса". Потому что идя на концерт к вам, хочется слышать песни, которые есть в оригинале, а не те, которые на концерте, перекрученные, переделанные

"Вау", "невероятная". Что происходит? Это завывание и есть невероятность? Душа где?

Раньше была настоящая Тина, я слушала ее душой, а теперь много самовлюбленности

А мне не нравится, когда она начинает визжать, словно бешеная. Разве это пение, это какой ор

До сих пор не понимаю, как можно быть в этой песне каждый раз с новой энергией, именно это и завораживает

Не знаю, как, но каждый раз, словно впервые, и это не может не захватывать

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Отказ от русскоязычных песен

Украинская артистка недавно дала интервью о том, будет ли она переводить свои хиты, написанные на русском языке. Тина объяснила, что этого она не будет делать, ведь далеко не все песни переводятся.

Украинская певица Тина Кароль на интервью. Фото: скриншот с YouTube

"На полке лежит больше десяти хитов. Это не промежуточные песни, это хиты. Это мой выбор. Не все они переводятся. Особенно, манифестно-лирические. Это очень сложно. Хотя я видела классные переводы. Я бы сделала так, но не знаю, может потребоваться дополнительное разрешение. Вот кто обратится, я предоставлю ему право исполнять ее на украинском", — объяснила Тина Кароль.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль отказалась ехать на фронт выступать перед воинами ВСУ.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Тина Кароль обратилась к своим поклонникам.

Также мы сообщали, что народная артистка Украины Тина Кароль призналась, что ее отец никогда не ходил на ее концерты.