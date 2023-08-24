Олег Скрипка попал в громкий скандал – выступал с беженцами из России?

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский певец и лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка попал в скандал. Оказывается, популярный исполнитель участвовал в музыкальном фестивале Черногории, организатором которого был российский продюсер.

Об этом стало известно из публикации продюсера Марии Семушкиной на ее странице в Facebook.

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Скандал с участием Олега Скрипки

Оказывается, Олег Скрипка поехал в Черногорию и выступил на фестивале одного российского продюсера по имени Мария Семушкина. По ее словам, украинский певец вместе с музыкантами из России, которые являются беженцами, исполнили совместный "jam session".

"На нашем марафоне не обошлось без экспромта. Накануне я узнала, что в гости заедет украинский музыкант Олег Скрипка. Мы знакомы больше 20 лет. В конце вечера я пригласила Олега на сцену, и вместе с музыкантами-беженцами из России, а еще прекрасной певицей Glad из Франции случился прекрасный jam session. На одной музыкальной частоте и во имя мира", — написал на своей странице российский продюсер.

Публикация российского продюсера Марии Семушкиной. Фото: скриншот из Facebook.

Реакция команды Олега Скрипки

Команда украинского певца отреагировала на заявление о его выступлении на фестивале. Команда Олега Скрипки отметила, что это "информационная атака", которая проводится для того, чтобы испортить праздник в поддержку Украины. Также в команде заявили, что они не будут комментировать публикацию продюсера.

"Это несется информационная атака. Сначала обвинение в фашизме, потом сотрудничество с россиянами, антифеминист. Мы это не будем комментировать на радость российской пропаганды. И сейчас все делается для того, чтобы испортить праздник в поддержку Украины", — заявили в команде Олега Скрипки.

К тому же, Олег Скрипка отметил, что сейчас он находится в Европе с "благотворительным туром". В сообщении можно заметить, что находится он именно в Черногории.

Публикация украинского певца Олега Скрипки. Фото: скриншот из Instagram

Реакция Олега Скрипки

Сам певец сразу обратился к украинцам из Люксембурга, подтвердив слова своей команды об атаке.

"Мы выступали в Черногории с концертами. И я посетил одно мероприятие, которое должно было помочь украинским детям. А потом оказалось, что там были россияне в организации или где-то там", — отметил фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка.

Публикация украинского певца Олега Скрипки. Фото: скриншот из Instagram

Что известно об этом мероприятии?

Организаторы музыкального фестиваля "Music Saves the World" называют его "всемирным благотворительным музыкальным марафоном". Стоит отметить, что ранее это мероприятие называлось "Усадьба Jazz" ("Усадьба Jazz"). А до 2019 года оно проходило в городах России.

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