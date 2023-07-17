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Виталий Козловский рассказал о том, что его скоро ждет в рядах ВСУ

17 июля 2023 13:03
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Виталий Козловский рассказал о своих планах – что его ждет в рядах ВСУ
Украинский певец Виталий Козловский на учениях в армии. Фото: instagram.com/p/Cuohqj_NaSm/
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский исполнитель Виталий Козловский, который сейчас служит в рядах ВСУ, рассказал об окончании боевой подготовки. Популярный артист поделился своими планами и рассказал о том, что ему нужно сделать до присяги.

Соответствующую публикацию Виталий Козловский разместил на своей странице в Instagram.

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Известно, что недавно украинский певец получил повестку и был призван в службу в рядах Вооруженных сил Украины. С того момента он показывает все, что там происходит, и делится своими впечатлениями от службы в армии.

В этот раз Виталий Козловский заявил об окончании своей подготовки на полигоне и объяснил, что дальше ему следует принять присягу и быть распределенным. В частности, артист рассказал о планах, которые он должен выполнить в армии и творческой жизни.

"Имею 2 дня, чтобы перевести дух. Но эти дни будут точно не об отдыхе. За это время должен: собраться и доэкипироваться, записать на студии песню, чтобы над ней работали, пока я буду выполнять военные задачи. А еще, успею поздравить со свадьбой людей, которые долго ждали этого дня. И благодаря такой активности я смогу привезти для своей бригады тепловизор", — написал Виталий Козловский.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Виталий Козловский (@vkozlovsky_music)

Подписчики украинского артиста решили написать свое мнение в комментариях под публикацией Виталия Козловского.

  • Мужественный поступок, который заслуживает уважения! Пишите, чем мы можем помочь вам и вашим собратьям. Слава народу Украины!
  • Я очень горда за таких людей, которые не вывели, что, несмотря на свои страхи, а это страшно, кто бы что ни говорил, идут и нас защищают. Вы для меня один из звезд-героев. И это нормально, это по-мужски. Пусть Бог хранит
  • Столько мужиков протирает штаны, сидят на диване и пьют пиво!!!!…. А тут певца, который волонтерит, забрали…. Зачем?
Комментарии со страницы Виталия Козловского
Комментарии со страницы Виталия Козловского. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Виталия Козловского
Комментарии со страницы Виталия Козловского. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Виталия Козловского
Комментарии со страницы Виталия Козловского. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Виталий Козловский рассказал о том, как изменились условия его жизни после мобилизации.

Ранее мы рассказывали о том, что певец Виталий Козловский признался, как прошли первые недели его службы в армии.

Также мы сообщали, что известный артист Виталий Козловский показал, как ему сбрили бороду в армии.

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