Віталій Козловський розповів про свої плани – що на нього чекає в лавах ЗСУ

Український співак Віталій Козловський на навчаннях в армії. Фото: instagram.com/p/Cuohqj_NaSm/

Відомий український виконавець Віталій Козловський, який зараз служить в лавах ЗСУ, розповів про закінчення своєї бойової підготовки. Популярний артист поділився своїми планами та розповів про те, що йому потрібно зробити до присяги.

Відповідну публікацію Віталій Козловський розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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Відомо, що нещодавно український співак отримав повістку та був призваний до служби в лавах Збройних сил України. З того моменту він показує все, що з ним там відбувається, та ділиться своїми враженнями від служби в армії.

Цього разу Віталій Козловський заявив про закінчення своєї підготовки на полігоні та пояснив, що далі йому потрібно прийняти присягу та бути розподіленим. Зокрема, артист розповів про плани, які йому потрібно виконати в армії та творчому житті.

"Маю 2 дні, щоб перевести дух. Але ці дні будуть точно не про відпочинок. За цей час маю: зібратися і доекіпіруватися, записати на студії пісню, щоб над нею працювали, поки я виконуватиму військові задачі. А ще, встигну привітати з весіллям людей, які довго чекали на цей день. І завдяки такій активності я зможу привезти для своєї бригади тепловізор", — написав Віталій Козловський.

Підписники українського артиста вирішили написати свою думку в коментарях під публікацією Віталія Козловського.

Мужній вчинок, який заслуговує пошани! Пишіть, чим ми можемо допомогти вам і вашим побратимам. Слава народу України!

Я дуже горда за таких людей, що не вивели, що попри свої страхи, а це страшно, хто би що не казав, йдуть і нас захищають. Ви для мене один із зірок-героїв. І це нормально, це по-чоловічому. Нехай Бог береже

Стільки мужиків протирає штани, сидять на дивані і п’ють пиво !!!!…. А тут співака, який волонтерить, забрали …. Навіщо?!

Коментарі зі сторінки Віталія Козловського. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Віталія Козловського. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Віталія Козловського. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Віталій Козловський розповів, як змінилися умови його життя після мобілізації.

Раніше ми розповідали про те, що співак Віталій Козловський зізнався в тому, як пройшли перші тижні його служби в армії.

Також ми повідомляли про те, що відомий артист Віталій Козловський показав, як йому збрили бороду в армії.