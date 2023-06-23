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"Трачу намного меньше": Слава Каминская вынуждена экономить во время войны

23 июня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Слава Каминская рассказала о жизни в Нидерландах – приходится экономить
Бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская во время интервью дома. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская исполнительница и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская рассказала о своей жизни в Нидерландах. Популярная певица, уже год живущая в Европе, призналась в том, где она берет финансы на проживание за границей.

Об этом Слава Каминская рассказывает в интервью "УНІАН".

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По словам украинской певицы, она успела накопить большую сумму денег еще до того, как российские оккупационные войска зашли на территорию Украины и начали войну. Благодаря накопленным деньгам Славе Каминской удалось построить комфортную жизнь для себя и детей за границей.

Слава Каминская
Украинская певица Слава Каминская во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Впрочем, в Нидерландах, где она живет уже довольно продолжительное время, она была вынуждена пересмотреть подход к своим расходам. Более того, украинская певица серьезно начала экономить и сократила свои расходы.

"Как ни странно, но трачу здесь я гораздо меньше, чем в Украине. Пришло понимание, что многие вещи нам просто не нужны или искусственно навязаны. Я наблюдаю за тем, как европейцы живут просто и без излишеств, и сама этому с удовольствием учусь — такой минимализм крайне заразителен. В Нидерландах не заморачиваются, в чем ходить — даже это стало для меня откровением, и помогло со временем чувствовать себя свободнее. А основная статья расходов очевидна: дети", — рассказала Слава Каминская.

Слава Каминская
Бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Однако, украинская певица решила запустить новые проекты, чтобы зарабатывать деньги на жизнь. Кроме того, бывшая участница группы "НеАнгелы" заявила, что она продолжит поддерживать и помогать ВСУ, несмотря на то, что она не хочет больше возвращаться в Украину.

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Слава Каминская получила критику за русский язык.

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