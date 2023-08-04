Влад Яма получил благодарность от ВСУ – фото

Украинский танцовщик Влад Яма во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский хореограф и танцовщик Влад Яма шокировал публику неожиданным подарком. Украинский танцовщик неожиданно похвастался благодарностью, полученной от защитников Вооруженных сил Украины за поддержку и помощь.

Соответствующую фотографию Влад Яма разместил в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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Как известно, украинский танцовщик уже довольно долго находится со своей семьей в США, из-за чего он получает очень много критики от украинцев. Люди недовольны тем, что Влад Яма сейчас не в Украине и открыто показывает свою жизнь за границей.

Украинский танцовщик Влад Яма в шоу "Лига смеха". Фото: скриншот с YouTube

Неожиданный подарок от ВСУ

В этот раз украинский танцовщик и постоянный судья шоу "Танцы со звездами" удивил украинскую публику, разместив интересную фотографию в разделе Stories в Instagram. Он показал благодарность, которую ему вручили военные ВСУ.

Глядя на эту благодарность, можно увидеть, что ее вручило командование и личный состав 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. Там указано, что фонд, в состав которого входит хореограф, очень помогает Украине, укрепляя оборонную способность и поддерживая армию.

Stories Влада Ямы с благодарностью от военных. Фото: скриншот из Instagram

"Мы рады, что в глазах вашей компании мы всегда находим ту необходимую поддержку, которая позволяет повысить боевой дух военнослужащих и чувствовать себя нужными! Еще раз благодарим Вас за то, что всегда можем положиться на Вашу помощь. Вместе с Вами мы ускоряем нашу победу", — написано в благодарности, врученной украинскому хореографу.

Напомним, мы писали о том, что ведущий Слава Демин рассказал о проблемах с украинским танцовщиком Владом Ямой.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущий Юрий Горбунов предположил, вернется ли танцовщик и хореограф Влад Яма в Украину.

Также мы сообщали о том, что актер Евгений Кошевой высказал свое мнение про украинского хореографа Влада Яму.