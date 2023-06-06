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"Вода прибывает быстро": Екатерина Осадчая высказалась о подрыве Каховской ГЭС

6 июня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Екатерина Осадчая о подрыве Каховской ГЭС – ведущая показала ужасные последствия
Украинская телеведущая Екатерина Осадчая во время интервью на канале "Завтрак с 1+1". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала очередное преступление российской армии. Популярная ведущая показала, как россияне взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области, и рассказала об ужасных последствиях этого преступления для людей вокруг.

Соответствующие кадры Екатерина Осадча разместила на своей странице в Instagram.

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"Это еще одно страшное сообщение для всех людей мира! Российская армия ночью подорвала Каховскую ГЭС! Еще одно ужасное преступление! Очередной террористический акт, совершенный Россией. Вода прибывает быстро, в сутки затопят около 80 населенных пунктов 16 000 жителей в опасности. Это террор, это преступление против населения, экологии, Украины и мира. Пожалуйста, поделитесь этим постом", – написала Екатерина Осадчая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Многочисленные пользователи сети не смогли промолчать и начали высказывать свое мнение об этом, оставляя много комментариев под публикацией ведущей.

"Вы это слышите, сколько у них в голосе радости. Какое наслаждение они получают, считают себя, такими крутыми. Непутевые, тупые существа. Еще большая ярость, еще большая ненависть к оккупантам, к орде", "Боже, направь на Россию все кары небесные!!!🙏🙏🙏 Хочется, чтобы России вообще не было!!!Народ России виноват также!!!🤬Они ничего не делают, чтобы убрать Путина и его наследников!!!Кровь наших людей и детей у всех россиян на руках! !!Вы обесчестили себя навеки!!!", "Даже немцы в Великую Отечественную не трогали ГЭС а решисты себя показали гораздо хуже фашистов НЕЛЮДАМ нет места на земле! Рашиская нечисть сгинет навеки!!!", – высказались люди в комментариях.

Комментарии со страницы Екатерины Осадчей
Комментарии со страницы Екатерины Осадчей. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Екатерины Осадчей
Комментарии со страницы Екатерины Осадчей. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Екатерины Осадчей
Комментарии со страницы Екатерины Осадчей. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская ведущая Екатерина Осадчая рассказала о характере своих сыновей.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская телеведущая Екатерина Осадчая отреагировала на массированный обстрел россиян.

Также мы сообщали о том, что ведущая Екатерина Осадчая высказалась об атаке Киева со стороны россиян.

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