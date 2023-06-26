Владимир Дантес высказался о свадьбе бывшей Нади Дорофеевой – интервью

Бывшей Нади Дорофеевой Владимир Дантес во время исполнения своей песни на радиостанции. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский певец, телеведущий и бывший муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес дал откровенное интервью. Популярный артист прокомментировал свадьбу своей бывшей жены Нади Дорофеевой и ее нового возлюбленного Миши Кацурина.

Об этом Владимир Дантес рассказал в интервью станции "Наше Радио" в Facebook.

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Наверное, все люди уже знают историю Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса, которые решили расстаться. Известно, что после расставания украинская певица пошла к ресторатору и мужу своей подруги Даши Кацуриной Мише, а Владимир Дантес, в свою очередь, начал отношения с Дашей.

Украинская певица Надя Дорофеева и ее бывший муж Владимир Дантес на съемках программы "Орел и Решка". Фото: скриншот из YouTube

Эта история буквально облетела всю сеть и получила множество насмешек со стороны украинцев. Более того, недавно в сети начали распространяться слухи, что Надя Дорофеева вышла замуж за Мишу Кацурина.

Владимир Дантес решил прокомментировать свадьбу своей бывшей, дав откровенное интервью на одной из радиостанций. Он рассказал, выбрал бы он пойти на свадьбу своей бывшей или смеяться при каждом своем выступлении. Но артист заявил, что он посетил бы свадьбу.

"Я бы пошел на свадьбу, если бы она была, охотно. Это тоже интересно. Мы что — враги? Мы что — ненавидим друг друга?" — утверждает украинский исполнитель, комментируя свадьбу своей бывшей супруги Нади Дорофеевой с Мишей Кацуриным.

Также Владимир Дантес отметил, что сейчас он начал новую жизнь, а в его личной жизни все отлично, ведь у него есть девушка.

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