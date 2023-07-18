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Владимир Дантес откровенно признался, почему он не на фронте

18 июля 2023 12:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Владимир Дантес рассказал, почему он не на фронте – откровенное признание
Украинский исполнитель Владимир Дантес во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинский певец, ведущий и бывший муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес дал откровенное интервью Маше Ефросининой. Известный исполнитель откровенно рассказал, почему он не защищает Украину и испытывает ли он за это стыд.

Об этом Владимир Дантес рассказал во время интервью Маше Ефросининой в YouTube.

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Известно, что популярный исполнитель сейчас не служит на передовой, а дает концерты, где собирает деньги на помощь ВСУ. Поэтому Владимир Дантес рассказал, почему он не идет на фронт, и признался, стыдно ли ему за то, что он сейчас не в армии.

Владимир Дантес
Украинский певец Владимир Дантес во время интервью Маше Ефросининой. Фото: скриншот с YouTube

"Я не думаю об этом, честно. Потому что это путь в никуда — грызть себя за то, что я не с военными, почему я не с ними? Все эти мысли, насколько я мужчина... У меня эти мысли были, но сейчас ушли. Я просто слышу от военных, что должен делать все, что я делаю", — заявил украинский исполнитель.

Также Владимир Дантес признался, что во время концертов перед украинскими военными они просят продолжать выступать. Они утверждают, что таким образом украинский артист собирает средства в поддержку ВСУ.

Кроме того, исполнитель вспомнил, как он выступал в Донецкой области. По его словам, когда он выступал в пяти километрах от передовой, началось сражение танков. Впрочем, украинские военные продолжили слушать его выступление, не обращая внимания на взрывы.

Напомним, мы писали о том, что известный украинский певец Владимир Дантес рассказал о своих заграничных поездках во время войны.

Ранее мы рассказывали о том, что популярный артист Владимир Дантес признался, приглашала ли его Надя Дорофеева на свою свадьбу.

Также мы сообщали о том, что украинский исполнитель Владимир Дантес откровенно рассказал о свадьбе Нади Дорофеевой.

 

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