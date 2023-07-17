Володимир Дантес вперше назвав причини розлучення з Надею Дорофєєвою – інтерв'ю

Український співак Володимир Дантес під час інтерв'ю Маші Єфросиніній. Фото: скріншот з YouTube

Відомий український співак Володимир Дантес вперше розповів, чому він розлучився зі своєю дружиною, колишньою солісткою гурту "Время и Стекло" Надею Дорофєєвою. Також співак зізнався, чи спілкується він зараз зі своєю вже колишньою дружиною.

Про це Володимир Дантес розповів під час інтерв’ю Маші Єфросиніній в YouTube.

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Шлюб Володимира Дантеса та Наді Дорофєєвої

Відомо, що шлюб Володимира Дантеса та Наді Дорофєєвої продовжувався протягом десяти років. Але в березні минулого року артист раптово розповіли про те, що вони вирішили розлучитися. Після цього вона почала зустрічатися з Мішею Кацуріним, а Дантес — з його колишньою дружиною Дашею.

"10 років я жив тим, що є якась ідилія. Що ти будуєш ідеальну родину для себе, а через три роки — для Instagram. І ти не відчуваєш, коли ти починаєш це робити — всі навколо кажуть: "Ой, ви така ідеальна пара, ви ніколи не сваритесь на людях..." І ти думаєш, дійсно, підлаштовуєшся під це. Починаються думки — ми класний проєкт під назвою "родина", чи ми дійсна родина?", — заявив український артист.

Співак Володимир Дантес зі своєю колишньою дружиною Надею Дорофєєвою під час інтерв'ю Катерині Осадчій. Фото: скріншот з YouTube

Спілкування Володимира Дантеса та Наді Дорофєєвої

Володимир Дантес зізнався, що він зараз не спілкується зі своєю колишньою. За словами українського співака, він пережив ситуацію з розлученням, тому зараз він не має образ, які він мав у перший час після розлучення.

Також український артист зазначив, чи боляче йому було дізнатися про те, що новим коханим Наді Дорофєєвої став його друг. Зокрема, він прокоментував той факт, що навколо кажуть про обмін парами, втім, за його словами, це неправда.

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