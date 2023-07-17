Владимир Дантес впервые назвал причины развода с Надей Дорофеевой – интервью

Украинский певец Владимир Дантес во время интервью Маше Ефросининой. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский певец Владимир Дантес впервые рассказал, почему он расстался со своей женой, бывшей солисткой группы "Время и Стекло" Надей Дорофеевой. Также певец признался, общается ли он сейчас со своей уже бывшей женой.

Об этом Владимир Дантес рассказал во время интервью Маше Ефросининой в YouTube.

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Брак Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой

Известно, что брак Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой продолжался десять лет. Но в марте прошлого года артист внезапно рассказал о том, что они решили расстаться. После этого она начала встречаться с Мишей Кацуриным, а Дантес — с его бывшей женой Дашей.

"10 лет я жил тем, что есть какая-то идиллия. Что ты строишь идеальную семью для себя, а через три года — для Instagram. И ты не чувствуешь, когда ты начинаешь это делать — все вокруг говорят: "Ой, вы такая идеальная пара, вы никогда не ссоритесь на людях..." И ты думаешь, действительно, подстраиваешься под это. Начинаются мысли — мы классный проект под названием "семья", или мы действительно семья?", — заявил украинский артист.

Певец Владимир Дантес со своей бывшей женой Надеждой Дорофеевой во время интервью Екатерине Осадчей. Фото: скриншот с YouTube

Общение Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой

Владимир Дантес признался, что он сейчас не общается со своей бывшей. По словам украинского певца, он пережил ситуацию с разводом, поэтому сейчас у него нет обид, которые он имел в первое время после развода.

Также украинский артист отметил, больно ли ему было узнать о том, что новым возлюбленным Нади Дорофеевой стал его друг. В частности, он прокомментировал тот факт, что вокруг говорят об обмене парами, однако, по его словам, это неправда.

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