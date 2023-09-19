Остапчука заподозрили в псевдоволонтерстве для ВСУ — блогер раскрыл всю правду

Владимир Остапчук попал в очередной скандал: детали от блогера
Украинский блогер Богдан Беспалов высказался о деятельности ведущего и шоумена Владимира Остапчука. В частности, мужчина возмутился, что актер хочет передать часть средств на помощь Вооруженным силам Украины со стендапа со своим участием.
Об этом Богдан Беспалов рассказал на своем канале в YouTube.
Владимир Остапчук за границей
На странице украинского ведущего появилось видео, которое он снял посреди Торонто. На кадрах Владимир Остапчук говорит по-английски и показывает одно из зданий города. К тому же, он дал пользователям право выбирать язык, на котором он будет говорить.
Также на странице "ucrazystandupcomedy" в Instagram появилась афиша со стендапа, где указано, что деньги с него пойдут на помощь ВСУ. Причем там указано, что пойдет именно часть средств, а не все.
Реакция Богдана Беспалова
На это отреагировал украинский блогер Богдан Беспалов, который сразу же обратился к Владимиру Остапчуку. Он поинтересовался, какая часть пойдет на помощь украинской армии с мероприятия.
"Какая именно часть прибыли идет на ВСУ? Потому что деньги, по крайней мере в Европе, сбрасывались на билеты на карту твоей жены. Это вообще не имеет ничего общего с помощью ВСУ. Ты говоришь, что ты донатишь, делаешь благотворительные вечера. Какая именно сумма идет на ВСУ? Потому что ты зарабатываешь, в первую очередь, для себя", — обратился к украинскому шоумену Богдан Беспалов.
Также он отметил, что ведущий продолжает спокойно жить за границей и делать дорогие подарки своей любимой. Блогер не понимает, когда начнут наказывать Владимира за жизнь за границей во время полномасштабной войны в Украине, где он родился.
"Владимир, пользуясь своими серьезными связями, продолжает абсолютно спокойно жить, выезжать, загорать, покупать дорогие подарки жене, наслаждаться жизнью, и ему ничего не будет. Когда лопнет терпение? Когда Остапчук начнет отвечать перед народом?", — отметил украинский блогер.
Скандалы с участием Владимира Остапчука
Известный шоумен уже не раз был в самом эпицентре скандалов из-за того, что ездит активно за границу во время войны. К примеру, недавно украинский блогер Богдан Беспалов показал, как Владимир Остапчук во время войны спокойно проводит свадьбу в Хорватии.
"Украинский телеведущий Владимир Остапчук, выехав из Украины в очередной раз под "соусом" благотворительности, провел частную церемонию свадьбы в Хорватии. Когда этого оболтуса отменят? Так нагло и подло прикрываться благотворительностью, чтобы зарабатывать ради собственного обогащения. Кто его выпускает, когда вздумается Вове, и почему нет общественного резонанса?", — возмутился Богдан Беспалов.
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