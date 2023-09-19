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Владимир Остапчук попал в очередной скандал: детали от блогера

19 сентября 2023 16:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Остапчука заподозрили в псевдоволонтерстве для ВСУ — блогер раскрыл всю правду
Украинский ведущий Владимир Остапчук в своем шоу "Мекнув — питайте". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинский блогер Богдан Беспалов высказался о деятельности ведущего и шоумена Владимира Остапчука. В частности, мужчина возмутился, что актер хочет передать часть средств на помощь Вооруженным силам Украины со стендапа со своим участием.

Об этом Богдан Беспалов рассказал на своем канале в YouTube.

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Владимир Остапчук за границей

На странице украинского ведущего появилось видео, которое он снял посреди Торонто. На кадрах Владимир Остапчук говорит по-английски и показывает одно из зданий города. К тому же, он дал пользователям право выбирать язык, на котором он будет говорить.

Stories Владимира Остапчука
Stories Владимира Остапчука из Торонто. Фото: скриншот из Instagram

Также на странице "ucrazystandupcomedy" в Instagram появилась афиша со стендапа, где указано, что деньги с него пойдут на помощь ВСУ. Причем там указано, что пойдет именно часть средств, а не все.

Публикация со страницы "ucrazystandupcomedy"
Публикация со страницы "ucrazystandupcomedy" с афишей стендапа. Фото: скриншот из Instagram

Реакция Богдана Беспалова

На это отреагировал украинский блогер Богдан Беспалов, который сразу же обратился к Владимиру Остапчуку. Он поинтересовался, какая часть пойдет на помощь украинской армии с мероприятия.

"Какая именно часть прибыли идет на ВСУ? Потому что деньги, по крайней мере в Европе, сбрасывались на билеты на карту твоей жены. Это вообще не имеет ничего общего с помощью ВСУ. Ты говоришь, что ты донатишь, делаешь благотворительные вечера. Какая именно сумма идет на ВСУ? Потому что ты зарабатываешь, в первую очередь, для себя", — обратился к украинскому шоумену Богдан Беспалов.

Богдан Беспалов
Украинский блогер Богдан Беспалов на своем канале. Фото: скриншот с YouTube

Также он отметил, что ведущий продолжает спокойно жить за границей и делать дорогие подарки своей любимой. Блогер не понимает, когда начнут наказывать Владимира за жизнь за границей во время полномасштабной войны в Украине, где он родился.

"Владимир, пользуясь своими серьезными связями, продолжает абсолютно спокойно жить, выезжать, загорать, покупать дорогие подарки жене, наслаждаться жизнью, и ему ничего не будет. Когда лопнет терпение? Когда Остапчук начнет отвечать перед народом?", — отметил украинский блогер.

Скандалы с участием Владимира Остапчука

Известный шоумен уже не раз был в самом эпицентре скандалов из-за того, что ездит активно за границу во время войны. К примеру, недавно украинский блогер Богдан Беспалов показал, как Владимир Остапчук во время войны спокойно проводит свадьбу в Хорватии.

"Украинский телеведущий Владимир Остапчук, выехав из Украины в очередной раз под "соусом" благотворительности, провел частную церемонию свадьбы в Хорватии. Когда этого оболтуса отменят? Так нагло и подло прикрываться благотворительностью, чтобы зарабатывать ради собственного обогащения. Кто его выпускает, когда вздумается Вове, и почему нет общественного резонанса?", — возмутился Богдан Беспалов.

Публикация Богдана Беспалова
Публикация Богдана Беспалова о проведении свадьбы в Хорватии Владимиром Остапчуком. Фото: скриншот с Telegram

Напомним, мы писали о том, что ведущий Владимир Остапчук объяснил, как не стоит делать предложение любимой девушке.

Раньше мы рассказывали о том, что шоумен Владимир Остапчук объяснил, зачем он с женой ездил в Испанию.

Также мы сообщали о том, что ведущий и шоумен Владимир Остапчук попал в скандал из-за своего высказывания в адрес женщин.

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