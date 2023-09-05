Владимира Остапчука заметили за границей во время войны в Украине – видеодоказательства

Украинский ведущий Владимир Остапчук в собственном ток-шоу "Мекнул — спрашивайте". Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский телеведущий, комик и актер Владимир Остапчук попал в очередной скандал. По словам блогера Богдана Беспалова, ведущий, который отмечался скандалами вокруг себя, уехал в другую страну, чтобы провести свадьбу.

Соответствующие кадры со свадьбы можно увидеть в Telegram-канале украинского блогера.

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Проведение свадьбы за границей

Блогер Богдан Беспалов разместил видео, где можно увидеть ведущего Владимира Остапчука в Хорватии. Там он проводил частную свадебную церемонию, хотя до того рассказывал, что он едет за границу для организации стендап-выступления.

Публикация блогера Богдана Беспалова. Фото: скриншот с Telegram

По словам украинского блогера, ведущий якобы под видом благотворительности поехал в другую страну ради денег.

"Украинский телеведущий Владимир Остапчук, выехав из Украины в очередной раз под "соусом" благотворительности, провел частную церемонию свадьбы в Хорватии. Когда этого оболтуса отменят? Так нагло и подло прикрываться благотворительностью, чтобы зарабатывать ради собственного обогащения. Кто его выпускает, когда вздумается Вове, и почему нет общественного резонанса?" — возмущенно написал украинский блогер.

Скандал вокруг ведущего

Недавно известный ведущий уже попадал в скандал, когда обсуждал с артистом Позитивом и блогером Богданом Буше женскую тему. В частности, Владимир Остапчук негативно высказался о том, могут ли быть волосы на теле девушки.

"Мне вообще не ок. Я считаю, что девушка должна быть побрита повсюду... Эстетично меня это коробит. Это ваша жизнь, но я смотрю на это и думаю: "Ну окей, тогда Карпаты в безопасности". Делайте депиляцию, чтобы все было красиво, потому что мы тоже стараемся быть красивыми", — заявил Владимир Остапчук.

После таких слов украинский ведущий получил много хейта как от пользователей, так и от звезд женского пола, которые сразу же обратились к нему из-за этого.

Реакция Alyona Alyona

Украинская рэперша сразу прокомментировала слова Владимира Остапчука, показав себя настоящую. На фото можно увидеть ее в купальнике.

Публикация украинской рэперши Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram

"Ограниченные люди всегда пытаются ограничить других, но есть люди без границ. Они не оценивают других людей, живут себе в мире и гармонии с собой и другими. Я знаю, что сейчас в комментариях налетит миллион коршунов, которые просто порвут меня за то, какая я есть", — заявила Alyona Alyona.

Реакция Маши Ефросининой

Телеведущая тоже не смогла себя сдержать от комментариев. Поэтому она тоже отреагировала на слова Владимира Остапчука.

Публикация телеведущей Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

"Где хочу, там и брею себя.. а не потому, что должна это для кого-то делать.. Как хочу, так и стригусь.. а не потому, что должна подходить под чей-то типаж.. Какое настроение, так и одеваюсь.. а не так, как должна одеваться женщина в моем возрасте. Когда хочу, тогда и беременею... а не потому, что должна успеть до определенного возраста. Не хочу, не беременею", — отметила Маша Ефросинина.

Напомним, мы писали о том, что известный украинский ведущий Владимир Остапчук обратился к некоторым звездам.

Ранее мы рассказывали о том, что украинский телеведущий Владимир Остапчук показал цель поездки в Испанию.

Также мы сообщали, что певица Слава Каминская отреагировала на скандал вокруг Владимира Остапчука.