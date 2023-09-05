Владимира Остапчука заметили за границей во время войны в Украине – видеодоказательства

Владимир Остапчук уехал в Хорватию, — блогер
Известный украинский телеведущий, комик и актер Владимир Остапчук попал в очередной скандал. По словам блогера Богдана Беспалова, ведущий, который отмечался скандалами вокруг себя, уехал в другую страну, чтобы провести свадьбу.
Соответствующие кадры со свадьбы можно увидеть в Telegram-канале украинского блогера.
Проведение свадьбы за границей
Блогер Богдан Беспалов разместил видео, где можно увидеть ведущего Владимира Остапчука в Хорватии. Там он проводил частную свадебную церемонию, хотя до того рассказывал, что он едет за границу для организации стендап-выступления.
По словам украинского блогера, ведущий якобы под видом благотворительности поехал в другую страну ради денег.
"Украинский телеведущий Владимир Остапчук, выехав из Украины в очередной раз под "соусом" благотворительности, провел частную церемонию свадьбы в Хорватии. Когда этого оболтуса отменят? Так нагло и подло прикрываться благотворительностью, чтобы зарабатывать ради собственного обогащения. Кто его выпускает, когда вздумается Вове, и почему нет общественного резонанса?" — возмущенно написал украинский блогер.
Скандал вокруг ведущего
Недавно известный ведущий уже попадал в скандал, когда обсуждал с артистом Позитивом и блогером Богданом Буше женскую тему. В частности, Владимир Остапчук негативно высказался о том, могут ли быть волосы на теле девушки.
"Мне вообще не ок. Я считаю, что девушка должна быть побрита повсюду... Эстетично меня это коробит. Это ваша жизнь, но я смотрю на это и думаю: "Ну окей, тогда Карпаты в безопасности". Делайте депиляцию, чтобы все было красиво, потому что мы тоже стараемся быть красивыми", — заявил Владимир Остапчук.
После таких слов украинский ведущий получил много хейта как от пользователей, так и от звезд женского пола, которые сразу же обратились к нему из-за этого.
Реакция Alyona Alyona
Украинская рэперша сразу прокомментировала слова Владимира Остапчука, показав себя настоящую. На фото можно увидеть ее в купальнике.
"Ограниченные люди всегда пытаются ограничить других, но есть люди без границ. Они не оценивают других людей, живут себе в мире и гармонии с собой и другими. Я знаю, что сейчас в комментариях налетит миллион коршунов, которые просто порвут меня за то, какая я есть", — заявила Alyona Alyona.
Реакция Маши Ефросининой
Телеведущая тоже не смогла себя сдержать от комментариев. Поэтому она тоже отреагировала на слова Владимира Остапчука.
"Где хочу, там и брею себя.. а не потому, что должна это для кого-то делать.. Как хочу, так и стригусь.. а не потому, что должна подходить под чей-то типаж.. Какое настроение, так и одеваюсь.. а не так, как должна одеваться женщина в моем возрасте. Когда хочу, тогда и беременею... а не потому, что должна успеть до определенного возраста. Не хочу, не беременею", — отметила Маша Ефросинина.
Напомним, мы писали о том, что известный украинский ведущий Владимир Остапчук обратился к некоторым звездам.
Ранее мы рассказывали о том, что украинский телеведущий Владимир Остапчук показал цель поездки в Испанию.
Также мы сообщали, что певица Слава Каминская отреагировала на скандал вокруг Владимира Остапчука.