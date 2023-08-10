Екатерина Лозовицкая ответила на скандальные слова Остапчука – не сдержалась

Победительница шоу "Холостяк-12" Екатерина Лозовицкая на отдыхе за границей. Фото: instagram.com/p/CvaoIyTIxyL/?img_index=2

Украинская модель и победительница 12-го сезона романтического шоу "Холостяк" Екатерина Лозовицкая высказалась в сторону телеведущего Владимира Остапчука. Девушка ответила на скандальные заявления шоумена по поводу депиляции у женщин и показала свои недостатки.

Соответствующую публикацию Екатерина Лозовицкая разместила на своей странице в Instagram.

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Публикация Екатерины Лозовицкой

Победительница шоу "Холостяк" решила обратиться к Владимиру Остапчуку, который считает, что все женщины должны бриться, и рассказать о своих недостатках. В частности, Екатерина показала фотографию, где она стоит боком в купальнике.

По словам украинской модели, она не является идеальным человеком, ведь у нее бывает отечное тело, морщины, синяки и т.д. Впрочем, она считает, что это не проблема, ведь никто не идеален, поэтому это нормальные вещи для людей.

"Я не 10 из 10. У меня есть растяжки. У меня есть целлюлит. У меня есть морщинки. У меня бывают синяки под глазами. Мое тело утром может иметь отек. У меня растут волосы не только на голове… И этот список вполне нормальных вещей можно продолжать еще очень долго", — отметила Екатерина.

Публикация победительницы шоу "Холостяк" Екатерины Лозовицкой. Фото: скриншот из Instagram

Скандальные заявления Владимира Остапчука

Стоит отметить, что недавно Владимир Остапчук в своем шоу обсуждал с артистом Позитивом и блогером Богданом Буше женские проблемы. В частности, он затронул тему депиляции у женщин, отметив, что все женщины должны быть везде побриты.

Шоумен Владимир Остапчук, артист Позитив и блогер Богдан Буше в шоу "Мекнул — спрашивайте". Фото: скриншот с YouTube

"Мне вообще не ок. Я считаю, что девушка должна быть побритая. Везде", — отметил украинский шоумен и телеведущий.

Реакция украинских звезд

На это сразу же начали реагировать разные звезды, в частности, ведущая Маша Ефросинина.

"Где хочу, там и брею себя.. а не потому, что должна это для кого-то делать.. Как хочу, так и стригусь.. а не потому, что должна подходить под чей-то типаж.. Какое настроение, так и одеваюсь.. а не так, как должна одеваться женщина в моем возрасте. Когда хочу, тогда и беременею... а не потому, что должна успеть до определенного возраста. Не хочу, не беременею..", — отметила Маша Ефросинина.

Публикация ведущей Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Также об этом высказалась и рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая показала себя настоящую.

"Я, НАВЕРНОЕ, НА 9/10. Хоть ноги и п*ся у меня блестят без волос, зато живот немного торчит и не дает вам это увидеть", — заявила Alyona Alyona.

Публикация рэп-артистки Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что победительница шоу "Холостяк" Екатерина Лозовицкая обратилась к хейтерам.

Ранее мы рассказывали, что украинская модель Екатерина Лозовицкая впервые показала своего любимого.

Также мы сообщали о том, что шоумен Владимир Остапчук и артист Позитив нарвались на хейт из-за скандальных заявлений.