Катерина Лозовицька відповіла на скандальні слова Остапчука – не стрималася

Переможниця шоу "Холостяк-12" Катерина Лозовицька на відпочинку за кордоном. Фото: instagram.com/p/CvaoIyTIxyL/?img_index=2

Українська модель та переможниця 12-го сезону романтичного шоу "Холостяк" Катерина Лозовицька висловилася у бік телеведучого Володимира Остапчука. Дівчина відповіла на скандальні заяви шоумена стосовно депіляції у жінок і показала свої недоліки.

Відповідну публікацію Катерина Лозовицька розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Публікація Катерини Лозовицької

Переможниця шоу "Холостяк" вирішила звернутися до Володимира Остапчука, який вважає, що всі жінки повинні голитися, та розповісти про свої недоліки. Зокрема, Катерина показала фотографію, де вона стоїть боком у купальнику.

За словами української моделі, вона не є ідеальною людиною, адже в неї буває набрякле тіло, зморшки, синці тощо. Втім, вона вважає, що це не є проблемою, адже ніхто не ідеальний, тому це є нормальними речами для людей.

"Я не 10 з 10. У мене є розтяжки. В мене є целюліт. В мене є зморшки. В мене бувають синці під очима. Моє тіло зранку може мати набряк. В мене росте волосся не лише на голові… І цей список цілком нормальних речей можна продовжувати ще дуже довго", — зазначила Катерина.

Публікація переможниці шоу "Холостяк" Катерини Лозовицької. Фото: скриншот з Instagram

Скандальні заяви Володимира Остапчука

Варто зазначити, що нещодавно Володимир Остапчук у власному шоу обговорював з артистом Позитивом та блогером Богданом Буше жіночі проблеми. Зокрема, він порушив тему депіляції в жінок, зазначивши, що всі жінки мають бути всюди поголеними.

Шоумен Володимир Остапчук, артист Позитив і блогер Богдан Буше у шоу "Мекнув — питайте". Фото: скриншот з YouTube

"Мені взагалі не ок. Я вважаю, що дівчина має бути поголена. Всюди", — зазначив український шоумен та телеведучий.

Реакція українських зірок

На це одразу ж почали реагувати різні зірки, зокрема, ведуча Маша Єфросиніна.

"Де хочу, там і голю себе.. а не тому, що маю це для когось робити.. Як хочу, так і стрижуся.. а не тому, що маю підходити під чийсь типаж.. Який маю настрій, так і вдягаюся.. а не так, як має одягатися жінка в моєму віці. Коли хочу, тоді і вагітнію… а не тому, що маю встигнути до певного віку. Не хочу, не вагітнію..", — зазначила Маша Єфросиніна.

Публікація ведучої Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з Instagram

Також про це висловилася й реп-виконавиця Alyona Alyona, яка показала себе справжньою.

"Я, НАПЕВНО, НА 9/10. Хоч ноги і п*ся у мене блищать без волосся, зате живіт трохи стирчить і не дає вам це побачити", — заявила Alyona Alyona.

Публікація реп-артистки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що переможниця шоу "Холостяк" Катерина Лозовицька звернулася до хейтерів.

Раніше ми розповідали про те, що українська модель Катерина Лозовицька вперше показала свого коханого.

Також ми повідомляли про те, що шоумен Володимир Остапчук та артист Позитив нарвалися на хейт через скандальні заяви.