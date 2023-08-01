Катя Репяхова рассказала о лечении своего маленького сына – последнее обследование

Жена Виктора Павлика Катя Репяхова во Львове. Фото: instagram.com/p/Cteq3xctp0n/?img_index=7

Молодая жена известного украинского артиста Виктора Павлика Катя Репяхова рассказала о том, как проходит лечение ее маленького сына Михаила, у которого есть проблемы с речью. По словам Кати, ее двухлетнего сына ждет обследование из-за задержки речи.

Об этом Катя Репяхова рассказала в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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Известно, что Виктор Павлик и его жена воспитывают маленького сына Михаила, несмотря на большую разницу в возрасте. К сожалению, у их ребенка есть проблемы со здоровьем, в частности у него возникла задержка речи. Причины этого родители не знают, поэтому активно обследуют его у врачей.

Певец Виктор Павлик со своей женой Катей Репяховой и сыном Михаилом на фотосессии. Фото: instagram.com/p/Cm0_z6vtO44/?img_index=1

На этот раз Катя Репяхова сообщила, что она записалась со своим сыном на одну процедуру. По словам женщины, ее маленькому сыну врачи сделают ЭЭГ, то есть электроэнцефалографию, прямо во сне.

Также она отметила, что это обследование решит судьбу ее сына и объяснит, нужно ли его ребенка лечить медикаментозно.

"Две недели назад записались на процедуру. У нас будет ЭЭГ во сне. Это будет последнее обследование, после которого будет принято решение, нужно ли лечить Михасика медикаментозно. Я склоняюсь к тому, что нет", — рассказала публично жена Виктора Павлика.

Stories жены Виктора Павлика Кати Репяховой. Фото: скриншот из Instagram

Также Катя рассказала, что она хочет проверить результаты обследования своего сына в Израиле. Кроме того, она вспомнила, как на пути встретился плохой врач.

"Нам в пятый раз уже расшифровали МРТ. Сказали, что лечить ничего не нужно. Это все после того, как эта дама сказала, что надо лечить, и он не заговорит, а лекарства только у них. Я на всю жизнь запомню ту даму, у которой во всем виноваты инфекции, ковид, послеродовые травмы. Мамочки, проверяйте все 100 раз", — также добавила Катя Репяхова.

Stories жены Виктора Павлика Кати Репяховой. Фото: скриншот из Instagram

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