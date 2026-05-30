Какие сумки считаются классикой и подходят ко всему: никогда не подведут

Девушка с черной сумкой.

Формирование удачного базового гардероба — история вообще не про быстрые покупки за один вечер. Сезоны меняются, как и наш собственный вкус, вещи изнашиваются. Однако есть те, на которых держится любой долговечный стиль: обувь, украшения и, конечно, сумки. В них реально стоит вложиться, потому что они не потеряют актуальности через год или два.

Сумки, которые переживут любые тренды.

Сумка-боулинг

Если вам нужен вместительный, но аккуратный аксессуар на каждый день — это он. В свое время такие сумки покорили подиумы, и с тех пор прочно осели в наших гардеробах. Боулинг отлично держит форму, имеет удобные короткие ручки и подходит буквально ко всему. Стилисты советуют еще попробовать найти модель сумки в каком-то сочном, ярком оттенке. Это самый простой способ оживить даже самый простой монохромный лук.

Miu Miu FW'26. Фото из Cosmopolitan

Сумка-багет

Эта компактная продолговатая сумочка, которую так удобно носить под мышкой, уже давно вышла из категории кратковременных трендов. Был период, когда от нее фанатели абсолютно все главные модницы нулевых, потом ажиотаж немного поубавился, но "багеты" никогда не считались безвкусицей.

Сегодня дизайнеры дают им новое дыхание, экспериментируя с геометрией и линиями. Чтобы вещь подходила к любой одежде, выбирайте спокойную палитру: глубокий шоколадный, карамель, молочный или классический черный.

NÚKOT ANNY BAG, коллекция Before The Light Goes Off. Фото из Cosmopolitan

Структурированная хобо

Сумки-хобо бывают разными, но именно жесткие, структурированные модели — это настоящая находка. В свое время этот фасон обожала Джеки Кеннеди, а сегодня его переосмысливают топовые модные дома.

Miu Miu SS'26. Фото из Cosmopolitan

Такая сумка уникальна тем, что вписывается и в расслабленный кэжуал с джинсами и кедами, и в романтичный образ с легким платьем.

