Сумки, которые всегда в моде: классические модели на все сезоны

Сумки, которые всегда в моде: классические модели на все сезоны

Дата публикации 30 мая 2026 18:46
Какие сумки считаются классикой и подходят ко всему: никогда не подведут
Девушка с черной сумкой. Фото: magnific

Формирование удачного базового гардероба — история вообще не про быстрые покупки за один вечер. Сезоны меняются, как и наш собственный вкус, вещи изнашиваются. Однако есть те, на которых держится любой долговечный стиль: обувь, украшения и, конечно, сумки. В них реально стоит вложиться, потому что они не потеряют актуальности через год или два.

Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan расскажет о сумках, которые переживут любые тренды.

Сумка-боулинг

Если вам нужен вместительный, но аккуратный аксессуар на каждый день — это он. В свое время такие сумки покорили подиумы, и с тех пор прочно осели в наших гардеробах. Боулинг отлично держит форму, имеет удобные короткие ручки и подходит буквально ко всему. Стилисты советуют еще попробовать найти модель сумки в каком-то сочном, ярком оттенке. Это самый простой способ оживить даже самый простой монохромный лук.

Брендова сумка-боулінг
Miu Miu FW'26. Фото из Cosmopolitan

Сумка-багет

Эта компактная продолговатая сумочка, которую так удобно носить под мышкой, уже давно вышла из категории кратковременных трендов. Был период, когда от нее фанатели абсолютно все главные модницы нулевых, потом ажиотаж немного поубавился, но "багеты" никогда не считались безвкусицей.

Сегодня дизайнеры дают им новое дыхание, экспериментируя с геометрией и линиями. Чтобы вещь подходила к любой одежде, выбирайте спокойную палитру: глубокий шоколадный, карамель, молочный или классический черный.

Сумка-багет зараз в тренді
NÚKOT ANNY BAG, коллекция Before The Light Goes Off. Фото из Cosmopolitan

Структурированная хобо

Сумки-хобо бывают разными, но именно жесткие, структурированные модели — это настоящая находка. В свое время этот фасон обожала Джеки Кеннеди, а сегодня его переосмысливают топовые модные дома.

Структурована хобо завжди буде доречною
Miu Miu SS'26. Фото из Cosmopolitan

Такая сумка уникальна тем, что вписывается и в расслабленный кэжуал с джинсами и кедами, и в романтичный образ с легким платьем. 

Юлия Радар - Редактор
Автор:
Юлия Радар
