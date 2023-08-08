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"Все "прелести" напоказ": Светлану Лободу захейтили за слишком откровенный наряд

8 августа 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Светлана Лобода показала себя в пикантном наряде – украинцы захейтили
Украинская певица Светлана Лобода во время выступления на SUPERSTAR SHOW. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская певица и заслуженная артистка Украины Светлана Лобода показала себя в странном наряде на сцене. Украинская певица, которая долгое время жила и строила карьеру в России, оконфузилась из-за неудачного вида во время своего выступления.

Соответствующими снимками Светлана Лобода поделилась на своей странице в Instagram.

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Недавно состоялся концерт украинской певицы в Ницце, где она пела свои хиты. Этот концерт получил большое внимание со стороны публики, ведь на нем она показывала себя в не самом лучшем виде. Так, Светлана Лобода с украинским флагом спела на русском языке.

Певица надела на выступление довольно открытый боди, который сразу же привлек к себе внимание. Также Светлана Лобода надела высокие ботфорты черного цвета.

"Дар жизни — это свобода жить ее так, как вы выбираете", — подписала свои фотографии известная украинская исполнительница Светлана Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by LOBODA (@lobodaofficial)

Среди пользователей сети появились разные мнения, которые они высказали по поводу внешнего вида и позиции певицы.

  • Жаль, я верила вам и отстаивала вашу искренность по отношению к вашей общественной позиции, но после выступления на языке убийц украинцев, при этом, накидкой в виде украинского флага — кощунство с вашей стороны, вам на болота!
  • Лучшая певица! Помогаете не словом, а делом!
  • Много добрых дел делаете для нас, вот настоящие наши певцы, не то, что другие.
  • Срамота, неприятно смотреть, все "прелести" напоказ
Комментарии со страницы Светланы Лободы
Комментарии со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Светланы Лободы
Комментарии со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Светланы Лободы
Комментарии со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Светланы Лободы
Комментарии со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Светлана Лобода опозорилась на публику из-за выступления на русском.

Ранее мы рассказывали о том, что известная артистка Светлана Лобода показала редкие кадры поездки по Украине.

Также мы сообщали, что певица Светлана Лобода показала себя в образе Барби на отдыхе.

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