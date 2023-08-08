Светлана Лобода показала себя в пикантном наряде – украинцы захейтили

"Все "прелести" напоказ": Светлану Лободу захейтили за слишком откровенный наряд
Известная украинская певица и заслуженная артистка Украины Светлана Лобода показала себя в странном наряде на сцене. Украинская певица, которая долгое время жила и строила карьеру в России, оконфузилась из-за неудачного вида во время своего выступления.
Соответствующими снимками Светлана Лобода поделилась на своей странице в Instagram.
Недавно состоялся концерт украинской певицы в Ницце, где она пела свои хиты. Этот концерт получил большое внимание со стороны публики, ведь на нем она показывала себя в не самом лучшем виде. Так, Светлана Лобода с украинским флагом спела на русском языке.
Певица надела на выступление довольно открытый боди, который сразу же привлек к себе внимание. Также Светлана Лобода надела высокие ботфорты черного цвета.
"Дар жизни — это свобода жить ее так, как вы выбираете", — подписала свои фотографии известная украинская исполнительница Светлана Лобода.
Среди пользователей сети появились разные мнения, которые они высказали по поводу внешнего вида и позиции певицы.
- Жаль, я верила вам и отстаивала вашу искренность по отношению к вашей общественной позиции, но после выступления на языке убийц украинцев, при этом, накидкой в виде украинского флага — кощунство с вашей стороны, вам на болота!
- Лучшая певица! Помогаете не словом, а делом!
- Много добрых дел делаете для нас, вот настоящие наши певцы, не то, что другие.
- Срамота, неприятно смотреть, все "прелести" напоказ
Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Светлана Лобода опозорилась на публику из-за выступления на русском.
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