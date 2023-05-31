Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Вся правда про отношения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека: что между ними arrow

Вся правда про отношения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека: что между ними

31 мая 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Известна вся правда о браке Дженнифер Лопес и Бена Аффлека – что нужно знать
Певица Дженнифер Лопес со своим мужем Беном Аффлеком на прогулке в Лос–Анджелесе. Фото: instagram.com/p/CmGpSmjLwFi/
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Стала известна вся правда о браке известного американского актера Бена Аффлека и певицы Дженнифер Лопес. Оказывается, что, несмотря на постоянные конфликты, между актером и певицей ничего плохого не происходит.

Об этом сообщает Bazaar.

Читайте также:

В последнее время между Беном Аффлеком и Дженнифер Лопес возникает много разных ссор. Так, например, недавно их заметили во время ссоры в автомобиле. Там Бен Аффлек, сидевший за рулем, что–то эмоционально объяснял своей жене, сидевшей с испуганным лицом.

Также ссора между ними была и на красной дорожке премьеры кинофильма "Мать", где Дженнифер Лопес играет главную роль.

Кто–то считает, что этот конфликт был довольно неприметным и минутным, а другие думают, что в реальной жизни между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком что–то происходит. Люди считают, что в реальной жизни актер имеет очень холодные отношения со своей женой, а на камеру они делают вид, что между ними все хорошо.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Певица Дженнифер Лопес с мужем Беном Аффлеком на красной дорожке Венецианского фестиваля. Фото: Pinterest

Но стало известно, что между ними ничего плохого нет, они любят друг друга и поддерживают.

Оказывается, все слухи о том, что они постоянно конфликтуют – это неправда. Более того, оказывается, что их якобы ссора на красной дорожке во время премьеры фильма с участием американской певицы – это лишь активное обсуждение места, где они встретятся с другими членами своей семьи.

Напомним, мы писали о том, что известный американский актер Бен Аффлек выдвинул условия, которые помогут сохранить брак с Дженнифер Лопес.

Ранее мы рассказывали о том, что американский актер Бен Аффлек был замечен во время ссоры с Дженнифер Лопес.

Также мы сообщали о том, что актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес сделали парные татуировки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас