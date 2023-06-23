Анна Тринчер показала неудачную рекламу – залезла в ванную с чипсами

Украинская певица Анна Тринчер во время разбора своего гардероба дома. Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская исполнительница, актриса и блогерша Анна Тринчер рассказала о своей карьере. Популярная певица призналась, как она в детстве мечтала о концертах, съемках и турах, и рассказала о том, как она постоянно устает из-за активной жизни.

Соответствующую публикацию Анна Тринчер разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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Украинская певица показала рекламу чипсов, разместив фотографии, где она показала себя в халате с полотенцем на голове и в ванне, заполненной большим количеством пачек чипсов.

"Туры, концерты, съемки — об этом всем маленькая Аня когда-то могла только мечтать. Но сейчас, когда это уже стало частью моей реальности, я, конечно, понимаю не только плюсы, но и минусы карьеры, которую я выбрала для своей жизни. Постоянное переутомление, нервы, переносы концертов из-за определенных обстоятельств — все это порой доходит до того, что не хочется даже выходить из дома", — написала Анна Тринчер.

Люди, увидевшие подобную рекламу на странице молодой артистки, не смогли промолчать, поэтому под новой публикацией певицы стали появляться многочисленные комментарии.

Фото хорошее. Но писать, что "Чипсы" — еда, которую вообще желательно не употреблять, это крутой заряд, который дает энергии покорять новые вершины, это что-то…

Ой, чипсы? Серьезно? Аня, теряешь планку!!! Поддержка близких — это единственное, что дает сил!

Реклама крутая! Но не видела, чтобы вы ели такое количество чипсов с сомнительным составом. Но фото — крутые

Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что молодая украинская исполнительница Анна Тринчер показала новое интервью с ее участием.

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