Настя Каменских показала своего любимца – украинцы сразу унизили ее

"Вообще наср*ть": Настя Каменских пыталась понравиться, но "села в лужу"
Известная украинская исполнительница и жена рэпера Потапа Настя Каменских (NK) обратилась к своим поклонникам. Популярная артистка показала своего маленького любимца и поинтересовалась у подписчиков, скучали ли они по нему.
Соответствующую фотографию Настя Каменских разместила на своей странице в Instagram.
После возвращения из-за границы Настю Каменских стали очень сильно хейтить за ее деятельность и прошлую жизнь. Буквально под каждой публикацией есть критика от украинцев, но она продолжает активно вести свою страницу в социальной сети Instagram.
В этот раз украинская исполнительница показала милую фотографию, которую она, судя по всему, сделала во время пробежки. На снимке Настя Каменских стоит в спортивном наряде и держит в руках своего любимца, маленькую собачку Мими.
"Сумели? Моя Мими", — подписала фотографию украинская певица Настя Каменских.
Впрочем, этот вопрос не остался в стороне, поскольку подписчики украинской артистки сразу же начали негативно высказываться, оставляя несколько недовольных комментариев под новой публикацией Насти Каменских.
- Хаххахахха, вообще наср*ть, неизвестно, почему это попало в мою ленту
- Конечно же все заскучали без твоего проплаченного нытья, как все ракеты сбили, но одна, все же, попала в дом!
- Если честно, даже не вспоминали
Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Настя Каменских подняла тему тотального контроля.
Ранее мы рассказывали, что украинская артистка Настя Каменских показала милые кадры с детьми.
Также мы сообщали, что украинская певица Настя Каменских получила много смешных пародий на свое интервью.