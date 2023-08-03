Настя Каменских показала своего любимца – украинцы сразу унизили ее

Украинская певица Настя Каменских во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская исполнительница и жена рэпера Потапа Настя Каменских (NK) обратилась к своим поклонникам. Популярная артистка показала своего маленького любимца и поинтересовалась у подписчиков, скучали ли они по нему.

Соответствующую фотографию Настя Каменских разместила на своей странице в Instagram.

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После возвращения из-за границы Настю Каменских стали очень сильно хейтить за ее деятельность и прошлую жизнь. Буквально под каждой публикацией есть критика от украинцев, но она продолжает активно вести свою страницу в социальной сети Instagram.

В этот раз украинская исполнительница показала милую фотографию, которую она, судя по всему, сделала во время пробежки. На снимке Настя Каменских стоит в спортивном наряде и держит в руках своего любимца, маленькую собачку Мими.

"Сумели? Моя Мими", — подписала фотографию украинская певица Настя Каменских.

Публикация украинской певицы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Впрочем, этот вопрос не остался в стороне, поскольку подписчики украинской артистки сразу же начали негативно высказываться, оставляя несколько недовольных комментариев под новой публикацией Насти Каменских.

Хаххахахха, вообще наср*ть, неизвестно, почему это попало в мою ленту

Конечно же все заскучали без твоего проплаченного нытья, как все ракеты сбили, но одна, все же, попала в дом!

Если честно, даже не вспоминали

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Настя Каменских подняла тему тотального контроля.

Ранее мы рассказывали, что украинская артистка Настя Каменских показала милые кадры с детьми.

Также мы сообщали, что украинская певица Настя Каменских получила много смешных пародий на свое интервью.