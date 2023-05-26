Маша Ефросинина показала себя в полуобнаженном виде – публика не оценила

Украинская телеведущая Маша Ефросинина во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Популярная украинская телеведущая и судья юмористического шоу "Лига смеха" Маша Ефросинина поделилась новым постом. Телеведущая показала новое видео в честь своего дня рождения, где она появилась в полуобнаженном виде, и получила много критики от публики.

Соответствующие кадры Маша Ефросинина разместила на своей странице в Instagram.

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"Друзья, спасибо за поздравления. Это что–то невероятно, сколько их! Всем отвечу!", – написала под своим видео Маша Ефросинина.

Многочисленные подписчики украинской телеведущей решили не молчать и начали высказывать свое мнение о новой публикации Маши Ефросининой. Люди стали писать много комментариев под новым видеороликом известной украинской ведущей.

"А Полякова на Машку как влияет, из матушки в распутнице", "Я бы такое видео не выставляла во время войны!!! Слава Богу, что из ее близких и родных никто не погиб. Но сейчас не до таких показательных видео! Хочешь – танцуй, но не выставлять на показ", "Неужели денег не хватает, что голую нужно выставить? В своем возрасте очень хорошо выглядите, но зачем голую показывать?", "Маша, я была в вас влюблена еще со времен ваших утренних шоу с Юрой Горбуновым! Это были лучшие утренники. И, когда вы разошлись, я очень скучала. Но сейчас я открыла для себя "взрослых девушек" и влюбилась снова! Повадки вам в вашем новом году, здоровья и любви!", – написали люди под видео ведущей.

Комментарии со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская ведущая Маша Ефросинина осудила российского артиста Филиппа Киркорова.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная телеведущая Маша Ефросинина объяснила, почему она ничего не говорит о своей дочери.

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