Потап показал себя среди подсолнухов – реакция украинцев не заставила ждать

Украинский рэппер и продюсер Потап на одной из улиц Одессы. Фото: instagram.com/p/Cu4vCrcsXcC/?hl=ru

Известный украинский рэп-исполнитель, заслуженный артист и продюсер Потап показал фотографию с трассы Одесса — Киев. Популярный артист поделился снимком, где он стоит посреди поля с подсолнухами, и рассказал о том, что они являются символом украинской земли.

Соответствующей фотографией Потап поделился на своей странице в Instagram.

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Известно, что украинский исполнитель достаточно долгое время был за границей, но впоследствии решил вернуться в Украину. На этот раз он показал себя на украинской земле посреди трассы Одесса — Киев, где сфотографировался среди подсолнухов.

"Трасса Одесса — Киев. Люблю подсолнухи за их яркий цвет. За то, что это символ силы и плодородия украинской земли. За то, что эти яркие желтые солнечные цветы украшают украинские села, поля, сады. Яркий символ воплощения в себе всех тех ценностей, которыми дорожат украинцы: сила, гостеприимство, ласковость, доброта. Те ценности, которые характеризуют наш народ", — написал Потап.

Пользователи сети начали публично осуждать его на разные темы. Люди стали оставлять много комментариев, где стали критиковать Потапа за фотошоп и за то, что он до сих пор не защищает Украину во время полномасштабной войны.

Позор за поддержку Юрия!

А из окопа не можешь выставить фото?

Сколько хороших положительных ПРОПЛАЧЕННЫХ КОММЕНТАРИЕВ!!!!

Видно, что фотошоп. Солнца нет, а лысина блестит

Эх, Потапка, раньше были реальные фанаты в комментариях, а сейчас украинские боты и то, не реальные люди

Комментарии со страницы Потапа. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Потапа. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Потапа. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известный украинский рэп-исполнитель Потап показал, как воспользовался искусственным интеллектом.

Ранее мы рассказывали о том, что популярный артист Потап показал себя в Гостомеле Киевской области.

Также мы сообщали о том, что украинский рэпер Потап высказался о подрыве Каховской ГЭС в Херсонской области.