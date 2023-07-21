Потап показал себя среди подсолнухов – реакция украинцев не заставила ждать

"Из окопа не можешь выставить фото?": Потапа осудили за то, что он не в армии
Известный украинский рэп-исполнитель, заслуженный артист и продюсер Потап показал фотографию с трассы Одесса — Киев. Популярный артист поделился снимком, где он стоит посреди поля с подсолнухами, и рассказал о том, что они являются символом украинской земли.
Соответствующей фотографией Потап поделился на своей странице в Instagram.
Известно, что украинский исполнитель достаточно долгое время был за границей, но впоследствии решил вернуться в Украину. На этот раз он показал себя на украинской земле посреди трассы Одесса — Киев, где сфотографировался среди подсолнухов.
"Трасса Одесса — Киев. Люблю подсолнухи за их яркий цвет. За то, что это символ силы и плодородия украинской земли. За то, что эти яркие желтые солнечные цветы украшают украинские села, поля, сады. Яркий символ воплощения в себе всех тех ценностей, которыми дорожат украинцы: сила, гостеприимство, ласковость, доброта. Те ценности, которые характеризуют наш народ", — написал Потап.
Пользователи сети начали публично осуждать его на разные темы. Люди стали оставлять много комментариев, где стали критиковать Потапа за фотошоп и за то, что он до сих пор не защищает Украину во время полномасштабной войны.
- Позор за поддержку Юрия!
- А из окопа не можешь выставить фото?
- Сколько хороших положительных ПРОПЛАЧЕННЫХ КОММЕНТАРИЕВ!!!!
- Видно, что фотошоп. Солнца нет, а лысина блестит
- Эх, Потапка, раньше были реальные фанаты в комментариях, а сейчас украинские боты и то, не реальные люди
Напомним, мы писали о том, что известный украинский рэп-исполнитель Потап показал, как воспользовался искусственным интеллектом.
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