Потап показав себе серед соняшників – реакція українців не змусила чекати

Український репер і продюсер Потап на одній з вулиць Одеси. Фото: instagram.com/p/Cu4vCrcsXcC/?hl=ru

Відомий український реп-виконавець, заслужений артист та продюсер Потап показав фотографію з траси Одеса — Київ. Популярний артист поділився знімком, де він стоїть посеред поля із соняшниками, та розповів про те, що вони є символом української землі.

Відповідною фотографією Потап поділився на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Відомо, що український виконавець досить довгий час був за кордоном, але згодом він вирішив повернутися до України. Цього разу він показав себе на українській землі посеред траси Одеса — Київ, де він сфотографувався серед соняшників.

"Траса Одеса — Київ. Люблю соняшники за їх яскравий колір. За те, що це символ сили та родючості української землі. За те, що ці яскраві жовті сонячні квіти прикрашають українські села, поля, садки. Яскравий символ втілення в собі всіх тих цінностей, якими дорожать українці: сила, гостинність, лагідність, доброта. Ті цінності, які характеризують наш народ", — написав Потап.

Користувачі мережі почали публічно засуджувати його на різні теми. Люди почали залишати багато коментарів, де стали критикувати Потапа за фотошоп та за те, чого він досі не захищає Україну під час повномасштабної війни.

Ганьба за підтримку Юрія!

А з окопу не можеш виставити фото?

Скільки гарних позитивних ПРОПЛАЧЕНИХ КОМЕНТАРІВ!!!!

Видно, що фотошоп. Сонця нема, а лисина блищить

Ех, Потапка, раніше були реальні фанати в коментарях, а зараз українські боти і то, не реальні люди

Коментарі зі сторінки Потапа. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Потапа. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Потапа. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український реп-виконавець Потап показав, як він скористався штучним інтелектом.

Раніше ми розповідали про те, що популярний артист Потап показав себе у Гостомелі на Київщині.

Також ми повідомляли про те, що український репер Потап висловився про підрив Каховської ГЕС на Херсонщині.