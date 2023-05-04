Дженнифер Лопес опозорилась перед публикой – это попало на фото

Американская звезда Дженнифер Лопес на бэкстейдже премии "Оскар" в США. Фото: Getty Images

Легендарная американская певица, актриса и продюсер Дженнифер Лопес опозорилась перед камерами во время одного из мероприятий. Популярная 53-летняя исполнительница надела элитную одежду, но забыла снять оттуда бирку, которую сразу же заметили папарацци.

Об этом сообщает портал "ТСН"

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Недавно прошло грандиозное светское мероприятие Met Gala, где американская звезда предстала в откровенном наряде. Знаменитая артистка показала очень пикантное платье от бренда Ralph Lauren, юбка которой была длинной, а верх показывал ее обнаженное декольте.

Певица Дженнифер Лопес на мероприятии Met Gala в Нью–Йорке. Фото: Gerry Images

После этого мероприятия Дженнифер Лопес позвали на менее формальное мероприятие Met After Party. Туда она отправилась в более сдержанном наряде, надев классический костюм. Исполнительница надела черную юбку, которая подчеркивала ее талию, и блузку с рукавами-флаттером.

На ноги Дженнифер Лопес надела туфли на очень высоком каблуке от Christian Louboutin, а на руки – высокие перчатки черного цвета. Образ американская звезда дополнила сумкой от бренда Roger Vivier со стразами и модной цепочкой.

Певица Дженнифер Лопес на Met After Party в Нью–Йорке. Фото: Getty Images

Под этот образ певица сделала лёгкий макияж, а волосы она собрала в пучок. Под образ она подобрала также бархатный жакет с лацканами, но на нем папарацци заметили кое-что интересное. Когда Дженнифер Лопес выходила из автомобиля, на ее жакете увидели бирку, которая была прикреплена к подкладке.

Певица Дженнифер Лопес на Met After Party в Нью–Йорке. Фото: Getty Images

Певица Дженнифер Лопес на Met After Party в Нью–Йорке. Фото: Getty Images

Вероятно, бренд представил американской звезде эту одежду по бартеру перед самым мероприятием.

Стоит отметить, что такая неприятная ситуация произошла с Дженнифер Лопесом уже не в первый раз. Еще в 2021 году американская певица забыла снять бирку с одежды от бренда Dolce&Gabbana, в которой отправилась на грандиозное шоу этого бренда в Венеции.

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