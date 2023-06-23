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"Предложили каждому по миллиону рублей": Владимир Дантес о работе в России

23 июня 2023 11:27
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Владимир Дантес вспомнил свою работу в России – предлагали миллион рублей
Бывшей Нади Дорофеевой Владимир Дантес во время интервью Евгению Яновичу. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский певец и телеведущий, бывший Нади Дорофеевой Владимир Дантес дал откровенное интервью. Популярный исполнитель откровенно рассказал о том, как он когда-то работал на российском телевидении, и признался, как на это реагировала украинская аудитория.

Об этом Владимир Дантес рассказал в интервью актеру Евгению Яновичу в YouTube.

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Украинский исполнитель рассказал о работе телеведущим на канале "Пятница", где он вел программу "Еда, я люблю тебя". Он объяснил, критиковала ли его за эту работу украинская аудитория, которая, к слову, делала этот проект для российского канала.

Владимир Дантес
Украинский певец Владимир Дантес во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

По словам украинского артиста, этот телеканал состоял из 80% украинских зрителей. Владимир Дантес рассказал, как часто украинцы травят его за такую работу в прошлом. Впрочем, артист отметил, что он не сталкивается с критикой деятельности в России.

Более того, бывший Нади Дорофеевой отметил, что в течение трех лет съемок команда канала просила не упоминать Украину вообще, что сильно злило артиста. После этого Владимиру Дантесу предложили снять программу в Крыму за один миллион рублей, но он отказался.

"Потом нам еще один раз, первый и последний, предложить снять программу в Крыму и предложили каждому по миллиону рублей. Мы сказали: "Спасибо, до свидания". И это так закончилось", — также вспомнил украинский исполнитель, комментируя свою работу в прошлом.

Напомним, мы писали о том, что известный украинский певец Владимир Дантес высказался о возвращении Олега Винника из-за границы.

Ранее мы рассказывали, что популярный артист Владимир Дантес выпустил новый клип.

Также мы сообщали о том, что известный исполнитель Владимир Дантес обратился к Даше Кацуриной.

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