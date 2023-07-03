Камалия показала себя с Амадором Лопесом – украинцы осудили за чрезмерный ботокс

Украинская певица Камалия на мероприятии бренда алкогольных напитков Aznauri. Фото: instagram.com/p/Crv3yq3tQ4P/?hl=ru

Известная украинская певица и самая богатая артистка Украины Камалия показала себя вместе с хореографом и певцом Амадором Лопесом в Черновцах. Популярная артистка рассказала о детском конкурсе красоты и получила много критики за то, как выглядит сейчас ее лицо.

Соответствующую фотографию Камалия разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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Украинская певица показала, как она вместе с Амадором Лопесом находится в Черновцах. Глядя на ее лицо, можно еще раз увидеть, какое оно опухшее.

"А мы в прекрасных Черновцах. Друзья, встречаемся вечером в Драмтеатре на детском конкурсе Минивселенная красоты Украины 2023", — написала Камалия под своей фотографией с Амадором Лопесом.

Пользователи сети, как всегда, не смогли умолчать, увидев, в каком состоянии Камалия. Люди еще раз увидели, как у украинской артистки опухло лицо, поэтому начали об этом писать, оставляя много комментариев под фотографией.

А что с Камалией, почему она такая опухшая?

Господи, она опухла от ботокса, пчеловод

"Хороший" анонс: "Поддержите смелых и красивых!"... https://www.instagram.com/p/CuFUfxxojl8/, а те, кто "не уродился", что делать таким девочкам. Еще и удалили мой комментарий, потому что что? Здоровая нация с психологическими траблами у будущих женщин. Супер

Никогда там не было… Странно, вы пишете, что там замечательно… Почему люди оттуда всю жизнь живут в Европе?

Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Камалия откровенно рассказала о разводе со своим мужем.

Раньше мы рассказывали о том, что популярная артистка Камалия показала себя в больнице.

Также мы сообщали о том, что украинская исполнительница Камалия показала себя в объятиях своего мужа, с которым планирует развестись.