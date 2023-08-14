Ксения Мишина показала, на чем она сейчас зарабатывает – украинцы рассекретили

"Ради денег": Ксения Мишина показала, как она сейчас зарабатывает
Украинская актриса и главная героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина обратилась к публике. Известная телезвезда рассказала о запуске платформы, где можно научиться зарабатывать деньги, и получила немало хейта от своих подписчиков.
Соответствующее видеообращение появилось на странице Ксении Мишиной в Instagram.
Публикация Ксении Мишиной
На странице украинской актрисы появилось новое видео, где она обратилась к своим подписчикам. Ксения рассказала об одной платформе и курсе, где можно научиться зарабатывать деньги. Актриса поделилась деталями этой платформы и пригласила подписчиков присоединяться к ней.
"Первый день — урок о мышлении и целях, из которого вы научитесь быть автором своей жизни; второй день — лекция о профессиях, работе и заработках в диджитале от топовых экспертов рынка с опытом от 5 лет; третий день — мастер-класс по онлайн-заработку, разбор текущих трендов и открытие обучающей платформы Moneymakers", — написала в своей публикации Ксения Мишина.
Среди подписчиков украинской актрисы появилось много мнений про это видео. Поэтому под ним можно увидеть разные комментарии, которые начали оставлять пользователи социальной сети Instagram.
- Ксения, Вы ведь актриса… Почему Вам не сделать курс, связанный с актерским мастерством? Почему диджитал?... Пусть этим занимаются профессиональные школы
- Так ради денег от Ксении реклама и процент, а другие будут работать. Бизнес — он есть бизнес
- Тот момент, когда так посмотрела на Ксюшу, что и не услышала, о чем она говорила
Карьера Ксении Мишиной
Еще до начала полномасштабной войны Ксения Мишина снималась во многих сериалах, где она играла разные роли. Однажды она участвовала в танцевальном шоу "Танцы со звездами" и в романтическом телепроекте "Холостячка", где она была главной героиней.
Сейчас она активно ведет свою страницу в социальной сети Instagram, где показывает, чем она сейчас занимается. Среди публикаций Ксении можно также заметить и рекламу.
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