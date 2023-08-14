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"Ради денег": Ксения Мишина показала, как она сейчас зарабатывает

14 августа 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ксения Мишина показала, на чем она сейчас зарабатывает – украинцы рассекретили
Украинская актриса Ксения Мишина во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская актриса и главная героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина обратилась к публике. Известная телезвезда рассказала о запуске платформы, где можно научиться зарабатывать деньги, и получила немало хейта от своих подписчиков.

Соответствующее видеообращение появилось на странице Ксении Мишиной в Instagram.

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Публикация Ксении Мишиной

На странице украинской актрисы появилось новое видео, где она обратилась к своим подписчикам. Ксения рассказала об одной платформе и курсе, где можно научиться зарабатывать деньги. Актриса поделилась деталями этой платформы и пригласила подписчиков присоединяться к ней.

"Первый день — урок о мышлении и целях, из которого вы научитесь быть автором своей жизни; второй день — лекция о профессиях, работе и заработках в диджитале от топовых экспертов рынка с опытом от 5 лет; третий день — мастер-класс по онлайн-заработку, разбор текущих трендов и открытие обучающей платформы Moneymakers", — написала в своей публикации Ксения Мишина.

Публикация Ксении Мишиной
Публикация украинской актрисы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Среди подписчиков украинской актрисы появилось много мнений про это видео. Поэтому под ним можно увидеть разные комментарии, которые начали оставлять пользователи социальной сети Instagram.

  • Ксения, Вы ведь актриса… Почему Вам не сделать курс, связанный с актерским мастерством? Почему диджитал?... Пусть этим занимаются профессиональные школы
  • Так ради денег от Ксении реклама и процент, а другие будут работать. Бизнес — он есть бизнес
  • Тот момент, когда так посмотрела на Ксюшу, что и не услышала, о чем она говорила
Комментарии со страницы Ксении Мишиной
Комментарии со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Ксении Мишиной
Комментарии со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Ксении Мишиной
Комментарии со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Карьера Ксении Мишиной

Еще до начала полномасштабной войны Ксения Мишина снималась во многих сериалах, где она играла разные роли. Однажды она участвовала в танцевальном шоу "Танцы со звездами" и в романтическом телепроекте "Холостячка", где она была главной героиней.

Ксения Мишина
Украинская актриса Ксения Мишина в романтическом шоу "Холостячка". Фото: скриншот с YouTube

Сейчас она активно ведет свою страницу в социальной сети Instagram, где показывает, чем она сейчас занимается. Среди публикаций Ксении можно также заметить и рекламу.

Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Ксения Мишина рассмешила публику своими фотографиями.

Ранее мы рассказывали о том, что телезвезда Ксения Мишина вспомнила интересный опыт со своей жизни.

Также мы сообщали о том, что известная актриса Ксения Мишина рассказала о том, почему она оказалась в больнице.

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