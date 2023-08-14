Ксения Мишина показала, на чем она сейчас зарабатывает – украинцы рассекретили

Украинская актриса Ксения Мишина во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская актриса и главная героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина обратилась к публике. Известная телезвезда рассказала о запуске платформы, где можно научиться зарабатывать деньги, и получила немало хейта от своих подписчиков.

Соответствующее видеообращение появилось на странице Ксении Мишиной в Instagram.

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Публикация Ксении Мишиной

На странице украинской актрисы появилось новое видео, где она обратилась к своим подписчикам. Ксения рассказала об одной платформе и курсе, где можно научиться зарабатывать деньги. Актриса поделилась деталями этой платформы и пригласила подписчиков присоединяться к ней.

"Первый день — урок о мышлении и целях, из которого вы научитесь быть автором своей жизни; второй день — лекция о профессиях, работе и заработках в диджитале от топовых экспертов рынка с опытом от 5 лет; третий день — мастер-класс по онлайн-заработку, разбор текущих трендов и открытие обучающей платформы Moneymakers", — написала в своей публикации Ксения Мишина.

Публикация украинской актрисы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Среди подписчиков украинской актрисы появилось много мнений про это видео. Поэтому под ним можно увидеть разные комментарии, которые начали оставлять пользователи социальной сети Instagram.

Ксения, Вы ведь актриса… Почему Вам не сделать курс, связанный с актерским мастерством? Почему диджитал?... Пусть этим занимаются профессиональные школы

Так ради денег от Ксении реклама и процент, а другие будут работать. Бизнес — он есть бизнес

Тот момент, когда так посмотрела на Ксюшу, что и не услышала, о чем она говорила

Комментарии со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Карьера Ксении Мишиной

Еще до начала полномасштабной войны Ксения Мишина снималась во многих сериалах, где она играла разные роли. Однажды она участвовала в танцевальном шоу "Танцы со звездами" и в романтическом телепроекте "Холостячка", где она была главной героиней.

Украинская актриса Ксения Мишина в романтическом шоу "Холостячка". Фото: скриншот с YouTube

Сейчас она активно ведет свою страницу в социальной сети Instagram, где показывает, чем она сейчас занимается. Среди публикаций Ксении можно также заметить и рекламу.

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