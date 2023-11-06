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Сейчас красивее — Alyosha показала свое фото 20-летней давности

6 ноября 2023 14:47
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Певица Alyosha показала свое фото 20-летней давности
Певица Alyosha. Фото: instagram.com/alyoshasinger/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Alyosha порадовала фото из своего архива. Звезда показала, как выглядела 20 лет назад.

Фотографию опубликовала в своей социальной сети Instagram.

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Певица Alyosha призналась, что кое-что хотела бы вернуть с прошлых времен. На снимке, которым поделилась красавица, она изображена с длинными волосами. Певица позирует перед камерой в светлом топе и узких джинсах. Артистка гордо показывает стальной пресс.

 

Певица Alyosha показала свое фото 20-летней давности. Фото: instagram.com/alyoshasinger/

"20 лет назад. Что я могу повторить, так это волосы. Никаких ножниц больше!" — подписала фотографию исполнительница.

Фоловеры Alyosha засыпали ее комплиментами и заверили, что она и 20 лет назад выглядела красиво: "20 лет совсем не изменили внешность, а волосы можно отрастить". "Вы сейчас красивее", "Красавица".

Певица Alyosha после начала полномасштабного вторжения России в Украину уехала с детьми в США. В сентябре звезда вернулась домой. Артистка вместе с солистом группы "Антитела" Тарасом Тополеем воспитывает 10-летнего Романа, 7-летнего Марка и 2-летнюю Марусю.

Ранее певица Alyosha с сыновьями присоединилась к озеленению Киева.

Напомним, Alyosha и Emigrant представили эмоциональный трек о силе Украины.

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