Співачка Alyosha. Фото: instagram.com/alyoshasinger/

Співачка Alyosha порадувала фото зі свого архіву. Зірка показала, який вигляд мала 20 років тому.

Світлину опублікувала у своїй соціальній мережі Instagram.

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Співачка Alyosha зізналася, що дещо хотіла б повернути з минулих часів. На знімку, яким поділилася красуня, вона зображена із довгим волоссям. Співачка позує перед камерою у світлому топі та обтислих джинсах. Артистка гордо хизується сталевим пресом.

Співачка Alyosha показала своє фото 20-річної давнини. Фото: instagram.com/alyoshasinger/

"20 років тому. Що я можу повторити, так це волосся. Ніяких ножиць більше!" — підписала світлину виконавиця.

Фоловери Alyosha засипали її компліментами і запевнили, що вона і 20 років тому мала гарний вигляд: "20 років зовсім не змінили зовнішність, а волосся можна відростити". "Ви зараз гарніша", "Красуня".

Співачка Alyosha після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поїхала з дітьми до США. У вересні зірка повернулася додому. Артистка разом з солістом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею виховує 10-річного Романа, 7-річного Марка та 2-річну Марусю.

Раніше співачка Alyosha з синами долучилась до озеленення Києва.

Нагадаємо, Alyosha та Emigrant представили емоційний трек про силу України.