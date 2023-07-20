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"Сейчас не время": Камалия бессовестно похвасталась роскошным особняком в Испании

20 июля 2023 12:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Камалия показала семейный отдых в Испании – украинцы отреагировали
Украинская певица Камалия во время исполнения гимна Украины. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская поп-исполнительница, модель и актриса Камалия показала новое семейное видео. Популярная артистка рассказала о том, где она будет отдыхать со своим мужем Мохаммадом Захуром и двумя дочерьми, и показала видео, где можно это увидеть.

Соответствующий видеоролик Камалия разместила в своем профиле в Instagram.

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Не так давно украинская исполнительница шокировала поклонников своего творчества новостью о том, что она планирует развестись со своим мужем, миллиардером Мохаммадом Захуром. Но после этой новости Камалию начали видеть снова вместе со своим мужем, из-за чего есть впечатление, что ни о каком разводе и речи не идет.

В последнее время украинская поп-певица очень активно показывает свою семейную жизнь, в частности, фото и видео со своим мужем. Очень часто Камалия демонстрирует свой отдых с дочерьми и мужчиной. В этот раз она показала, как они с семьей едут отдыхать на испанскую Майорку.

"Направляемся в наш уютный испанский уголок на Майорке", — написала Камалия на видео, которое она сняла во время поездки и заселения в дом.

Пользователи сети сразу же начали критиковать украинскую исполнительницу, утверждая, что сейчас не время хвастаться таким. Люди стали оставлять много комментариев, где можно увидеть негативное мнение подписчиков и других пользователей сети Instagram.

  • Сейчас не время для подобных видео. Люди, потерявшие свое жилье, работу, родных из-за войны, не поймут эту демонстрацию роскоши. Этот ролик прямо показывает это. Я бы на вашем месте немного скромничала с демонстрацией в таком виде. Ну а я искренне рада, что у вас все хорошо
  • Так красиво! Но простым украинцам, защищающим землю Украины, не по зубам так отдыхать
  • Ну, это уже можно было не публиковать, потому что это уже говорит о полном отрыве вас от понимания того, что происходит в Украине
Комментарии со страницы Камалии
Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Камалии
Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Камалии
Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Камалия вспомнила историю любви со своим мужем Мохаммадом Захуром.

Ранее мы рассказывали, что украинская артистка Камалия показала, как она отметила важный праздник со своим мужем.

Также мы сообщали, что украинская исполнительница Камалия показала семейное фото из Лондона.

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